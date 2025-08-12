4 doramas com finais tristes para assistir e chorar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha com doramas lindos, mas com finais tristes, para você maratonar e se emocionar. Prepare o lencinho para acompanhar os títulos!

Clique aqui e escute a matéria

Nem todo romance termina com "viveram felizes para sempre".

Se você é fã de doramas e adora uma boa dose de drama e emoção, prepare os lenços.

Nesta matéria, vamos apresentar títulos tristes para você maratonar e chorar. Veja agora!

Doramas com finais tristes

Imagem do dorama "Trinta e Nove" - Reprodução/ Netflix

1. Trinta e Nove

Sinopse:

Contando umas com as outras nos bons e maus momentos. Três melhores amigas à beira dos 40 anos enfrentam a vida, o amor e a perda.

Onde assistir: Netflix.

2. A Caminho do Céu

Sinopse:

Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.

Onde assistir: Netflix.

3. Navillera

Sinopse:

O balé une dois homens de realidades diferentes, mas igualmente difíceis. Por esse sonho, vale tudo.

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 7 doramas curtinhos disponíveis na Netflix

4. Snowdrop

Sinopse:

Lim Soo-ho, um estudante de pós-graduação de uma prestigiosa universidade coreana, aparece em um dormitório feminino coberto de sangue. Eun Young-cho, uma estudante alegre e adorável, cuida de seus ferimentos e o ajuda a se esconder.

Onde assistir: Netflix.