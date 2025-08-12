4 doramas com finais tristes para assistir e chorar
Separamos uma listinha com doramas lindos, mas com finais tristes, para você maratonar e se emocionar. Prepare o lencinho para acompanhar os títulos!
Nem todo romance termina com "viveram felizes para sempre".
Se você é fã de doramas e adora uma boa dose de drama e emoção, prepare os lenços.
Nesta matéria, vamos apresentar títulos tristes para você maratonar e chorar. Veja agora!
Doramas com finais tristes
1. Trinta e Nove
Sinopse:
Contando umas com as outras nos bons e maus momentos. Três melhores amigas à beira dos 40 anos enfrentam a vida, o amor e a perda.
Onde assistir: Netflix.
2. A Caminho do Céu
Sinopse:
Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.
Onde assistir: Netflix.
3. Navillera
Sinopse:
O balé une dois homens de realidades diferentes, mas igualmente difíceis. Por esse sonho, vale tudo.
Onde assistir: Netflix.
4. Snowdrop
Sinopse:
Lim Soo-ho, um estudante de pós-graduação de uma prestigiosa universidade coreana, aparece em um dormitório feminino coberto de sangue. Eun Young-cho, uma estudante alegre e adorável, cuida de seus ferimentos e o ajuda a se esconder.
Onde assistir: Netflix.