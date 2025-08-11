fechar
7 doramas curtinhos disponíveis na Netflix

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está recheada de doramas incríveis. Separamos uma listinha com os melhores títulos para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/08/2025 às 8:47
Imagem do dorama "Uma Dose Diária de Sol"
Imagem do dorama "Uma Dose Diária de Sol" - Reprodução/ Netflix

Os doramas seguem fazendo sucesso nas telinhas brasileiras!

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, acabou se tornando um dos melhores lugares para acompanhar as séries asiáticas.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos curtinhos para você maratonar na plataforma. Veja agora!

Doramas curtinhos

1. Light Shop: Entre a Vida e a Morte

Sinopse:

Todas as noites, a loja de iluminação traz claridade ao beco escuro e recebe clientes. Mesmo que haja apenas um consumidor, o proprietário mantém a loja aberta. Entretanto, administrar o negócio durante a noite não é fácil, já que todos os tipos de clientes visitam o estabelecimento.

Onde assistir: Disney+.

2. Hierarchy

Sinopse:

O seleto grupo dos 0,01% melhores alunos domina o Colégio Jooshin, mas um novo estudante consegue encontrar uma brecha nessa hierarquia implacável.

Onde assistir: Netflix.

3. O Tempo Traz Você Pra Mim

Sinopse:

De luto, uma mulher volta magicamente para o ano de 1998 e conhece um homem que se parece muito com o antigo amor de sua vida.

Onde assistir: Netflix.

4. The Trunk

Sinopse:

Um serviço secreto de casamentos é descoberto quando um baú aparece na praia, revelando o estranho matrimônio de um casal envolvido no esquema.

Onde assistir: Netflix.

5. Mr. Plankton

Sinopse:

Um homem atormentado pelo azar e sua ex-namorada igualmente desafortunada são obrigados a seguir juntos pela última jornada da vida dele.

Onde assistir: Netflix.

6. Quando o Telefone Toca

Sinopse:

O casamento tenso de um político em ascensão e uma mulher que não fala começa a desandar por causa da ligação telefônica de um sequestrador.

Onde assistir: Netflix.

7. Uma Dose Diária de Sol

Sinopse:

Uma simpática enfermeira psiquiátrica faz de tudo para ser um raio de sol na vida de seus pacientes, enfrentando vários desafios ao longo do caminho.

Onde assistir: Netflix.

