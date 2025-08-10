4 doramas leves para assistir quando estiver triste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando esquecer um pouco os seus problemas? Existem alguns doramas leves que podem te ajudar nisso. Veja essa listinha incrível!

Sabe aqueles dias em que a energia está baixa e tudo que você precisa é de um abraço quentinho, mas em formato de série? Saiba que os doramas são especialistas em entregar essa sensação.

Nesta matéria, vamos apresentar produções asiáticas perfeitas para você maratonar em dias tristes.

Esses títulos são leves, engraçados e até mesmo românticos!

Doramas para assistir quando estiver triste

Imagem do dorama "A vingança do casamento perfeito" - Reprodução/ Viki

1. Her Private Life

Sinopse:

Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.

Episódio final: 30 de maio de 2019



Primeiro episódio: 10 de abril de 2019 (Coreia do Sul)



Emissora original: tvN

Onde assistir: Netflix.

2. Ela Era Bonita

Sinopse:

Uma estagiária entra em uma empresa de moda e encontra seu amigo de infância trabalhando no lugar.

Episódio final: 11 de novembro de 2015



Emissoras originais: Munhwa Broadcasting Corporation, MBC TV



Primeiro episódio: 16 de setembro de 2015 (Coreia do Sul)



Gêneros: Romance, Comédia romântica, Drama, Comédia, Melodrama

Onde assistir: Netflix.



3. Navillera

Sinopse:

O balé une dois homens de realidades diferentes, mas igualmente difíceis. Por esse sonho, vale tudo.

Episódio final: 27 de abril de 2021



Primeiro episódio: 22 de março de 2021 (Coreia do Sul)



Gêneros: Drama coreano

Onde assistir: Netflix.

4. 100 Days My Prince

Sinopse:

Na Coreia antiga, o príncipe herdeiro Lee Yul quase morre em uma tentativa de assassinato e perde a memória. Vagando sob um novo nome, ele vive um grande amor.

Episódio final: 30 de outubro de 2018



Emissora original: tvN



Primeiro episódio: 10 de setembro de 2018 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.