5 séries que envelheceram bem e continuam atuais até hoje
Mesmo lançadas há anos, essas séries permanecem com um frescor narrativo impressionante, conquistando tanto novos públicos quanto antigos fãs
Algumas produções conseguem atravessar gerações sem perder relevância, seja pelo enredo inteligente, pelos temas universais ou pelo impacto cultural que continuam exercendo.
Aqui estão cinco títulos que, mesmo com o passar do tempo, seguem tão atuais quanto no dia de sua estreia.
1. Friends — Max
Lançada em 1994, a sitcom sobre seis amigos em Nova York é um fenômeno que nunca saiu de moda.
Com humor atemporal e personagens icônicos, Friends ainda conquista jovens que não eram nascidos quando foi ao ar pela primeira vez, mantendo diálogos e situações que continuam ressoando na vida moderna.
2. The Sopranos — Max
Considerada uma das melhores séries já feitas, The Sopranos estreou em 1999 e redefiniu o drama televisivo.
A complexidade psicológica de Tony Soprano e as reflexões sobre moralidade, família e poder seguem relevantes e discutidas até hoje, influenciando produções contemporâneas.
3. The Office (versão americana) — Prime Video
Mesmo tendo chegado ao fim em 2013, a comédia sobre o dia a dia de um escritório em Scranton continua sendo um retrato afiado das relações de trabalho.
Situações constrangedoras, humor ácido e momentos emocionantes garantem sua longevidade no gosto do público.
4. Breaking Bad — Netflix
Lançada em 2008, a jornada de Walter White, um professor de química que se transforma em um dos maiores produtores de metanfetamina, é um exemplo de roteiro impecável.
As questões éticas e os dilemas morais explorados pela trama ainda ecoam fortemente no debate cultural.
5. Grey’s Anatomy — Star+
Apesar de ter estreado em 2005, o drama médico liderado por Meredith Grey continua relevante por abordar temas sociais, emocionais e éticos com sensibilidade.
Além das tramas românticas e dos casos médicos, a série se reinventa a cada temporada, mantendo o interesse do público.
