5 séries que envelheceram bem e continuam atuais até hoje

Mesmo lançadas há anos, essas séries permanecem com um frescor narrativo impressionante, conquistando tanto novos públicos quanto antigos fãs

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/08/2025 às 9:13
O ator americano Leslie David Baker, conhecido por interpretar o personagem Stanley, da série The Office
O ator americano Leslie David Baker, conhecido por interpretar o personagem Stanley, da série The Office - Reprodução

Algumas produções conseguem atravessar gerações sem perder relevância, seja pelo enredo inteligente, pelos temas universais ou pelo impacto cultural que continuam exercendo.

Aqui estão cinco títulos que, mesmo com o passar do tempo, seguem tão atuais quanto no dia de sua estreia.

1. Friends — Max

Lançada em 1994, a sitcom sobre seis amigos em Nova York é um fenômeno que nunca saiu de moda.

Com humor atemporal e personagens icônicos, Friends ainda conquista jovens que não eram nascidos quando foi ao ar pela primeira vez, mantendo diálogos e situações que continuam ressoando na vida moderna.

2. The Sopranos — Max

Considerada uma das melhores séries já feitas, The Sopranos estreou em 1999 e redefiniu o drama televisivo.

A complexidade psicológica de Tony Soprano e as reflexões sobre moralidade, família e poder seguem relevantes e discutidas até hoje, influenciando produções contemporâneas.

3. The Office (versão americana) — Prime Video

Mesmo tendo chegado ao fim em 2013, a comédia sobre o dia a dia de um escritório em Scranton continua sendo um retrato afiado das relações de trabalho.

Situações constrangedoras, humor ácido e momentos emocionantes garantem sua longevidade no gosto do público.

4. Breaking Bad — Netflix

Lançada em 2008, a jornada de Walter White, um professor de química que se transforma em um dos maiores produtores de metanfetamina, é um exemplo de roteiro impecável.

As questões éticas e os dilemas morais explorados pela trama ainda ecoam fortemente no debate cultural.

5. Grey’s Anatomy — Star+

Apesar de ter estreado em 2005, o drama médico liderado por Meredith Grey continua relevante por abordar temas sociais, emocionais e éticos com sensibilidade.

Além das tramas românticas e dos casos médicos, a série se reinventa a cada temporada, mantendo o interesse do público.

