5 séries de drama que vão fazer você chorar em todas as temporadas
Elas emocionam, desconstroem e aquecem o coração — tudo ao mesmo tempo. Prepare os lenços: essas séries sabem exatamente onde te tocar
Nem todo drama é igual — e algumas séries dominam como poucas a arte de emocionar profundamente, temporada após temporada.
Com personagens complexos, histórias que parecem saídas da vida real e temas como amor, perda, perdão e fragilidade humana, essas produções não economizam nos sentimentos.
Ao contrário: elas mergulham fundo, sem medo de expor o que há de mais bonito (e doloroso) no ser humano.
Se você gosta de narrativas que provocam lágrimas sinceras, mas também abraçam com delicadeza, aqui estão 5 séries de drama que vão fazer você chorar em todas as temporadas:
1. This Is Us
Onde assistir: Star+
Uma verdadeira montanha-russa emocional, This Is Us acompanha os altos e baixos da família Pearson ao longo de décadas.
A série constrói personagens tão humanos e reais que é impossível não se identificar com suas dores, perdas, alegrias e dilemas.
Cada episódio parece uma carta aberta ao coração do espectador — e as lágrimas vêm com frequência, mas também com significado.
2. Atypical
Onde assistir: Netflix
Com humor e doçura, Atypical fala sobre amadurecimento, neurodiversidade, relações familiares e o caos emocional que é crescer.
A série emociona porque encontra beleza nas pequenas vitórias e nas dores silenciosas.
É leve na forma, mas intensa no conteúdo — e com certeza vai arrancar muitas lágrimas, especialmente conforme os personagens se desenvolvem com tanta autenticidade.
3. The Leftovers
Onde assistir: HBO Max
Poucas séries exploram o luto e a ausência de forma tão visceral quanto The Leftovers.
Com uma premissa enigmática — 2% da população mundial desaparece sem explicação —, a série mergulha no vazio deixado para trás.
Cada temporada é um mergulho existencial que provoca dor, reflexão e, sim, muito choro. Não é uma série para maratonar — é para absorver com calma.
4. After Life
Onde assistir: Netflix
Criada e estrelada por Ricky Gervais, essa comédia dramática britânica fala sobre um homem tentando lidar com o luto após perder a esposa.
O humor ácido contrasta com momentos devastadores de vulnerabilidade. After Life emociona porque fala sobre continuar mesmo quando tudo parece ter perdido o sentido — e mostra que a empatia pode vir de onde menos se espera.
5. Grey’s Anatomy
Onde assistir: Star+
Sim, ainda está no ar. Sim, ainda faz chorar. Grey’s Anatomy é a prova de que uma série pode sobreviver por duas décadas mantendo sua capacidade de emocionar.
A cada temporada, histórias médicas e dramas pessoais se entrelaçam em episódios que raramente passam sem uma perda, uma reconciliação ou uma reviravolta de cortar o coração. É um clássico das lágrimas.