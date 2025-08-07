fechar
Séries | Notícia

5 séries de drama que vão fazer você chorar em todas as temporadas

Elas emocionam, desconstroem e aquecem o coração — tudo ao mesmo tempo. Prepare os lenços: essas séries sabem exatamente onde te tocar

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/08/2025 às 15:41
Ellen Pompeo como Meredith Grey no episódio piloto de 'Grey's Anatomy'.
Ellen Pompeo como Meredith Grey no episódio piloto de 'Grey's Anatomy'. - Reprodução/ABC

Nem todo drama é igual — e algumas séries dominam como poucas a arte de emocionar profundamente, temporada após temporada.

Com personagens complexos, histórias que parecem saídas da vida real e temas como amor, perda, perdão e fragilidade humana, essas produções não economizam nos sentimentos.

Ao contrário: elas mergulham fundo, sem medo de expor o que há de mais bonito (e doloroso) no ser humano.

Se você gosta de narrativas que provocam lágrimas sinceras, mas também abraçam com delicadeza, aqui estão 5 séries de drama que vão fazer você chorar em todas as temporadas:

1. This Is Us

Onde assistir: Star+

Uma verdadeira montanha-russa emocional, This Is Us acompanha os altos e baixos da família Pearson ao longo de décadas.

A série constrói personagens tão humanos e reais que é impossível não se identificar com suas dores, perdas, alegrias e dilemas.

Cada episódio parece uma carta aberta ao coração do espectador — e as lágrimas vêm com frequência, mas também com significado.

2. Atypical

Onde assistir: Netflix

Com humor e doçura, Atypical fala sobre amadurecimento, neurodiversidade, relações familiares e o caos emocional que é crescer.

A série emociona porque encontra beleza nas pequenas vitórias e nas dores silenciosas.

É leve na forma, mas intensa no conteúdo — e com certeza vai arrancar muitas lágrimas, especialmente conforme os personagens se desenvolvem com tanta autenticidade.

3. The Leftovers

Onde assistir: HBO Max

Poucas séries exploram o luto e a ausência de forma tão visceral quanto The Leftovers.

Com uma premissa enigmática — 2% da população mundial desaparece sem explicação —, a série mergulha no vazio deixado para trás.

Cada temporada é um mergulho existencial que provoca dor, reflexão e, sim, muito choro. Não é uma série para maratonar — é para absorver com calma.

4. After Life

Onde assistir: Netflix

Criada e estrelada por Ricky Gervais, essa comédia dramática britânica fala sobre um homem tentando lidar com o luto após perder a esposa.

O humor ácido contrasta com momentos devastadores de vulnerabilidade. After Life emociona porque fala sobre continuar mesmo quando tudo parece ter perdido o sentido — e mostra que a empatia pode vir de onde menos se espera.

5. Grey’s Anatomy

Onde assistir: Star+

Sim, ainda está no ar. Sim, ainda faz chorar. Grey’s Anatomy é a prova de que uma série pode sobreviver por duas décadas mantendo sua capacidade de emocionar.

A cada temporada, histórias médicas e dramas pessoais se entrelaçam em episódios que raramente passam sem uma perda, uma reconciliação ou uma reviravolta de cortar o coração. É um clássico das lágrimas.

