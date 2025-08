Séries estrangeiras que conquistaram o Brasil e você deveria conhecer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Produções da Europa, Ásia e América Latina ultrapassaram barreiras linguísticas e ganharam o coração dos brasileiros com tramas envolventes

O mundo das séries nunca foi tão global.

Nos últimos anos, o público brasileiro tem se mostrado cada vez mais aberto a produções de diferentes países, provando que o bom entretenimento não tem fronteiras nem idioma fixo.

Plataformas como Netflix, Star+ e Prime Video ampliaram o acesso a obras vindas da Espanha, Coreia do Sul, França e Argentina, entre outros países — muitas das quais se tornaram verdadeiros fenômenos por aqui.

Com narrativas originais, estilos visuais marcantes e personagens que fogem dos estereótipos hollywoodianos, essas séries estrangeiras conseguiram o feito de conquistar a audiência nacional.

A seguir, listamos séries internacionais que fizeram sucesso no Brasil e que você definitivamente deveria conhecer.

1. Round 6 (Coreia do Sul)



Onde assistir: Netflix



Poucas séries sul-coreanas quebraram barreiras com tanta força quanto Round 6.

Misturando crítica social, estética de videogame e suspense psicológico, a trama acompanha pessoas endividadas que participam de jogos mortais em busca de um prêmio milionário.

No Brasil, virou assunto em rodas de conversa, memes e até fantasias de Carnaval — e uma segunda temporada está a caminho.

2. La Casa de Papel (Espanha)



Onde assistir: Netflix



O sucesso estrondoso da série espanhola no Brasil foi tão grande que o país virou um dos maiores públicos da produção.

Com seu elenco carismático, trama frenética e trilha sonora marcante (quem nunca ouviu Bella Ciao?), La Casa de Papel se tornou símbolo de resistência e entretenimento.

E ainda ganhou um derivado: Berlim, também muito bem recebido por aqui.

3. Lupin (França)



Onde assistir: Netflix



Inspirada nas histórias do ladrão de casaca Arsène Lupin, a série francesa estrelada por Omar Sy combina ação, mistério e charme à moda europeia.

Com sua inteligência estratégica e carisma natural, o protagonista cativou o público brasileiro — que mergulhou na série como quem assiste a um truque de mágica em câmera lenta.

4. Manhãs de Setembro (Brasil coprodução com Argentina)



Onde assistir: Prime Video



Embora seja uma série brasileira, Manhãs de Setembro é fruto de coprodução internacional e foi destaque em diversos festivais fora do país.

Estrelada por Liniker, a série aborda com sensibilidade temas como identidade de gênero, maternidade e afeto.

O sucesso por aqui foi tanto que a produção virou referência de representatividade e potência emocional.

5. Elite (Espanha)



Onde assistir: Netflix



Drama adolescente, mistério policial, intrigas sexuais e muita estética de videoclipe: Elite conquistou o público brasileiro com seu estilo exagerado e viciante.

A série espanhola virou febre entre os jovens, influenciou modas e memes, e ganhou status de “guilty pleasure” assumido entre diferentes faixas etárias.

6. Narcos (EUA/Colômbia)



Onde assistir: Netflix



Gravada em grande parte na Colômbia e falada majoritariamente em espanhol, Narcos é uma das séries internacionais mais vistas no Brasil.

A presença do brasileiro Wagner Moura no papel de Pablo Escobar só fortaleceu a conexão nacional com a produção, que mistura história real, ação intensa e um olhar sombrio sobre o narcotráfico.

7. Extraordinary Attorney Woo (Coreia do Sul)



Onde assistir: Netflix



A série sul-coreana sobre uma jovem advogada no espectro autista surpreendeu pela delicadeza, leveza e inteligência narrativa.

Extraordinary Attorney Woo viralizou nas redes sociais e teve um desempenho surpreendente no Brasil, conquistando um público que busca dramas sensíveis e inspiradores — mas com boas pitadas de humor.

8. As Telefonistas (Espanha)



Onde assistir: Netflix



Primeira série original da Netflix Espanha, As Telefonistas segue a vida de quatro mulheres nos anos 1920 que desafiam o patriarcado e a opressão.

A produção se destacou entre o público brasileiro por sua estética impecável, narrativa feminista e trilha sonora ousada que mistura hits contemporâneos em um contexto histórico.

