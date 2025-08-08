Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seja para rir, se assustar ou maratonar sem culpa, essas séries são a pedida certa para transformar qualquer sexta em um evento entre amigos

Sexta-feira à noite é aquele momento ideal para relaxar, reunir os amigos e mergulhar em boas histórias.

Mas nem toda série combina com esse clima descontraído: o segredo está em encontrar produções leves, viciantes, engraçadas — ou que provoquem reações coletivas, como sustos sincronizados ou gargalhadas em coro.

Abaixo, reunimos as melhores séries para assistir com os amigos em uma noite de sexta-feira, com opções que agradam desde quem curte comédia até os fãs de suspense e competição.

Prepare os petiscos, ajeite o sofá e escolha o play:

1. Brooklyn Nine-Nine



Onde assistir: Netflix, Star+



A comédia policial mais adorada dos últimos anos é garantia de risadas.

Com episódios curtos, personagens carismáticos e piadas que funcionam em qualquer grupo, Brooklyn Nine-Nine é perfeita para maratonar com os amigos — e ainda permite conversas no meio sem perder o fio da trama.



Noite leve, divertida e com espírito de equipe garantido.

2. Stranger Things



Onde assistir: Netflix



Se a ideia é misturar nostalgia, sustos e amizade verdadeira, Stranger Things é a escolha certa. A série é quase um evento coletivo e ideal para assistir em grupo, comentando teorias, tomando sustos juntos e torcendo pelos personagens. A vibe oitentista ainda dá um charme extra pra quem curte retrô.

3. Round 6 (Squid Game)



Onde assistir: Netflix



Nada como um jogo mortal sul-coreano para prender todo mundo na sala. Round 6 tem ritmo acelerado, reviravoltas chocantes e muita tensão — o que torna a experiência coletiva ainda mais intensa.

É o tipo de série que rende conversas longas depois do episódio e aquela famosa frase: “só mais um”.

4. RuPaul’s Drag Race



Onde assistir: Paramount+



Reality, competição, talento e muito carisma. RuPaul’s Drag Race é feito para assistir com os amigos — seja para torcer, se emocionar ou rir com os desafios e performances.

A vibe é contagiante, e os episódios funcionam tanto isoladamente quanto em maratona. Ideal para quem quer uma noite alto-astral com glitter e emoção.

5. The Office (versão americana)



Onde assistir: Prime Video, Netflix



Comédia no formato mockumentary, The Office é uma das séries mais icônicas para assistir em grupo. 7

O humor constrangedor de Michael Scott, as pegadinhas de Jim e Dwight, e os romances inesperados do escritório mais caótico da TV garantem boas risadas e comentários intermináveis.

6. The Bear



Onde assistir: Star+



Se o grupo curte algo mais intenso, mas com muita emoção e humanidade, The Bear é uma pedida excelente.

A rotina caótica de uma cozinha em Chicago prende do início ao fim, com episódios curtos, diálogos afiados e atuações que fazem a sala silenciar — e depois debater.

7. Black Mirror



Onde assistir: Netflix



Para os amigos que curtem temas mais sombrios e provocativos, Black Mirror oferece episódios independentes que exploram os impactos da tecnologia na sociedade.

Cada história gera discussões filosóficas, teorias e, às vezes, um leve desconforto existencial — perfeito para quem gosta de pensar junto (e ficar levemente paranoico).

8. Modern Family



Onde assistir: Star+



Leve, engraçada e cheia de momentos comoventes, Modern Family é ideal para assistir em grupo.

O humor familiar e os personagens caricatos conquistam rápido, e os episódios curtos permitem uma maratona leve e descompromissada.

