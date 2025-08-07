Após baixa audiência, Netflix cancela Fubar, série estrelada por Arnold Schwarzenegger
A Netflix decidiu não renovar Fubar, série estrelada por Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. Segundo o Deadline, a produção, que voltou ao catálogo em 12 de junho com sua segunda temporada, não alcançou o desempenho esperado pela plataforma.
O retorno, mais de dois anos após o lançamento da primeira temporada, mostrou queda significativa de audiência. Logo na semana de estreia, a nova leva de episódios entrou no Top 10 de séries em inglês em último lugar, com 2,2 milhões de visualizações entre quinta e domingo — bem abaixo dos cerca de 11 milhões registrados no lançamento inicial. Na semana seguinte, subiu para a 7ª posição com 3,3 milhões de visualizações, mas voltou a cair para a 10ª posição na terceira semana, com 1,8 milhão, antes de sair definitivamente do ranking.
Na trama, Schwarzenegger vive Luke Brunner, agente da CIA prestes a se aposentar que descobre um segredo de família e é forçado a voltar à ativa para uma última missão. A segunda temporada trouxe Carrie-Anne Moss como Greta Nelso, uma ex-espiã da Alemanha Oriental e antiga paixão de Luke.
O cancelamento de Fubar se soma a outras baixas recentes no catálogo da Netflix. Produções como Assassinato na Casa Branca e Pulso também foram encerradas este ano, reforçando o movimento da plataforma de cortar títulos com desempenho aquém das expectativas.
