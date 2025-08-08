fechar
Séries | Notícia

7 séries que mostram o futuro da tecnologia e da humanidade

De realidades distópicas a avanços que já batem à nossa porta, essas séries exploram como a tecnologia pode transformar o mundo que conhecemos

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/08/2025 às 15:55
Aaron Paul protagoniza episódio da sexta temporada de Black Mirror
Aaron Paul protagoniza episódio da sexta temporada de Black Mirror - NETFLIX/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O futuro já não parece tão distante — e as séries de ficção científica estão cada vez mais afinadas com os dilemas reais da humanidade.

Inteligência artificial, vigilância em massa, manipulação genética, metaverso, mudanças climáticas e controle de dados são apenas alguns dos temas explorados com profundidade e impacto por produções que misturam drama, filosofia e tecnologia.

A seguir, listamos 7 séries que mostram o futuro da tecnologia e da humanidade, algumas já consagradas e outras que se tornaram cults pela ousadia com que encaram o amanhã.

Todas estão disponíveis em plataformas de streaming no Brasil.

Leia Também

1. Black Mirror

Onde assistir: Netflix

Referência máxima quando se fala em tecnologia e seus perigos.

Cada episódio funciona como uma história independente que revela, de forma provocadora e muitas vezes sombria, como as inovações tecnológicas podem afetar a ética, a liberdade e a identidade humana.

De redes sociais que controlam a vida a memórias regraváveis, Black Mirror é o espelho incômodo do presente e do futuro.

2. Years and Years

Onde assistir: HBO Max

Misturando drama familiar com geopolítica e inovação tecnológica, Years and Years avança rapidamente no tempo para mostrar as consequências sociais e humanas de decisões políticas, colapsos ambientais e avanços digitais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Emocional e assustador, é o tipo de série que parece uma previsão — e não apenas ficção.

3. Westworld

Onde assistir: HBO Max

Baseada em um parque temático onde androides realistas convivem com humanos, Westworld vai muito além da ficção científica clássica.

A série explora o despertar da consciência artificial, os limites da liberdade, a ética da criação e o colapso de sistemas controlados por algoritmos. Visualmente impactante e intelectualmente provocativa.

4. Devs

Onde assistir: Star+

Obra cerebral criada por Alex Garland (Ex Machina), Devs acompanha uma engenheira de software que investiga uma empresa de tecnologia quântica capaz de prever — ou reescrever — o futuro.

É uma série lenta, filosófica e inquietante, que questiona a existência do livre-arbítrio em um mundo dominado por dados.

5. 3%

Onde assistir: Netflix

Primeira série brasileira original da Netflix, 3% se passa em um futuro distópico onde apenas uma parcela da população pode ascender a uma sociedade idealizada — após passar por um processo seletivo cruel.

A série levanta questões sobre meritocracia, desigualdade, controle social e a ilusão do progresso.

6. Upload

Onde assistir: Prime Video

Misturando humor e crítica futurista, Upload se passa em um mundo onde as pessoas podem transferir suas consciências para uma espécie de “paraíso digital” após a morte.

A série é leve, mas levanta questões sobre privacidade, identidade e dependência tecnológica — sempre com um olhar irônico e atual.

7. The Peripheral

Onde assistir: Prime Video

Baseada no livro de William Gibson, criador do termo ciberespaço, The Peripheral mistura realidades virtuais, saltos temporais e colapso social para construir uma trama complexa sobre um futuro dominado por inteligência artificial, manipulação histórica e realidades paralelas.

Ideal para quem gosta de ficção densa e visualmente rica.

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

  • Frete GRÁTIS sem valor mínimo
  • Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
  • Ofertas exclusivas para membros
  • Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.

Leia também

4 doramas incríveis sobre amor à primeira vista
DORAMAS

4 doramas incríveis sobre amor à primeira vista
4 doramas sobre amor não correspondido
DORAMAS

4 doramas sobre amor não correspondido

Compartilhe

Tags