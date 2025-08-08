7 séries que mostram o futuro da tecnologia e da humanidade
De realidades distópicas a avanços que já batem à nossa porta, essas séries exploram como a tecnologia pode transformar o mundo que conhecemos
O futuro já não parece tão distante — e as séries de ficção científica estão cada vez mais afinadas com os dilemas reais da humanidade.
Inteligência artificial, vigilância em massa, manipulação genética, metaverso, mudanças climáticas e controle de dados são apenas alguns dos temas explorados com profundidade e impacto por produções que misturam drama, filosofia e tecnologia.
A seguir, listamos 7 séries que mostram o futuro da tecnologia e da humanidade, algumas já consagradas e outras que se tornaram cults pela ousadia com que encaram o amanhã.
Todas estão disponíveis em plataformas de streaming no Brasil.
1. Black Mirror
Onde assistir: Netflix
Referência máxima quando se fala em tecnologia e seus perigos.
Cada episódio funciona como uma história independente que revela, de forma provocadora e muitas vezes sombria, como as inovações tecnológicas podem afetar a ética, a liberdade e a identidade humana.
De redes sociais que controlam a vida a memórias regraváveis, Black Mirror é o espelho incômodo do presente e do futuro.
2. Years and Years
Onde assistir: HBO Max
Misturando drama familiar com geopolítica e inovação tecnológica, Years and Years avança rapidamente no tempo para mostrar as consequências sociais e humanas de decisões políticas, colapsos ambientais e avanços digitais.
Emocional e assustador, é o tipo de série que parece uma previsão — e não apenas ficção.
3. Westworld
Onde assistir: HBO Max
Baseada em um parque temático onde androides realistas convivem com humanos, Westworld vai muito além da ficção científica clássica.
A série explora o despertar da consciência artificial, os limites da liberdade, a ética da criação e o colapso de sistemas controlados por algoritmos. Visualmente impactante e intelectualmente provocativa.
4. Devs
Onde assistir: Star+
Obra cerebral criada por Alex Garland (Ex Machina), Devs acompanha uma engenheira de software que investiga uma empresa de tecnologia quântica capaz de prever — ou reescrever — o futuro.
É uma série lenta, filosófica e inquietante, que questiona a existência do livre-arbítrio em um mundo dominado por dados.
5. 3%
Onde assistir: Netflix
Primeira série brasileira original da Netflix, 3% se passa em um futuro distópico onde apenas uma parcela da população pode ascender a uma sociedade idealizada — após passar por um processo seletivo cruel.
A série levanta questões sobre meritocracia, desigualdade, controle social e a ilusão do progresso.
6. Upload
Onde assistir: Prime Video
Misturando humor e crítica futurista, Upload se passa em um mundo onde as pessoas podem transferir suas consciências para uma espécie de “paraíso digital” após a morte.
A série é leve, mas levanta questões sobre privacidade, identidade e dependência tecnológica — sempre com um olhar irônico e atual.
7. The Peripheral
Onde assistir: Prime Video
Baseada no livro de William Gibson, criador do termo ciberespaço, The Peripheral mistura realidades virtuais, saltos temporais e colapso social para construir uma trama complexa sobre um futuro dominado por inteligência artificial, manipulação histórica e realidades paralelas.
Ideal para quem gosta de ficção densa e visualmente rica.
