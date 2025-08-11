4 doramas perfeitos para maratonar em apenas um dia!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está passando o dia no tédio e deseja assistir algo de qualidade? Separamos uma listinha com doramas que podem ser perfeitos para você!

Está com a agenda apertada, mas ainda deseja acompanhar os famosos doramas? Não se preocupe!

Separamos uma listinha com títulos tão bons que você vai terminar em apenas um dia. Veja agora!

Doramas para maratonar em apenas um dia

Imagem do dorama "Uma Família Inusitada" - Reprodução/ Netflix

1. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

Emissora original: Netflix



Gêneros: Ação, Suspense, Aventura, Noir, Drama, Mistério, Ficção policial



Primeiro episódio: 15 de outubro de 2021

Onde assistir: Netflix.

2. Professor de Pesadelos

Sinopse:

Um novo professor chega na escola e os sonhos dos alunos começam a se tornar realidade. Assim, a representante de classe deve desvendar esse mistério antes que seja tarde demais.

Episódio final: 31 de março de 2016



Primeiro episódio: 14 de março de 2016 (Coreia do Sul)



Gêneros: Terror, Drama coreano, Mistério, Drama, Suspense, Sobrenatural, School

Onde assistir: Viki.

3. Uma Família Inusitada

Sinopse:

Uma vez abençoados com superpoderes, um homem e sua família começam a perder seus dons diante do peso do mundo, até que uma mulher misteriosa promete mudar tudo.

Episódio final: 9 de junho de 2024



Primeiro episódio: 4 de maio de 2024 (Coreia do Sul)



Emissora original: JTBC

Onde assistir: Netflix.

4. Cães de Caça

Sinopse:

Dois jovens boxeadores se unem para derrubar um agiota cruel que oprime os mais vulneráveis.

Episódio final: 9 de junho de 2023



Emissora original: Netflix



Gêneros: Ação, Suspense, Aventura, Drama, História de detetives, Ficção policial, Policial processual



Primeiro episódio: 9 de junho de 2023 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.