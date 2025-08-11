fechar
Doramas | Notícia

4 doramas perfeitos para maratonar em apenas um dia!

Está passando o dia no tédio e deseja assistir algo de qualidade? Separamos uma listinha com doramas que podem ser perfeitos para você!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/08/2025 às 8:17
Imagem do dorama "Uma Família Inusitada"
Imagem do dorama "Uma Família Inusitada" - Reprodução/ Netflix

Está com a agenda apertada, mas ainda deseja acompanhar os famosos doramas? Não se preocupe!

Separamos uma listinha com títulos tão bons que você vai terminar em apenas um dia. Veja agora!

Doramas para maratonar em apenas um dia

1. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

  • Emissora original: Netflix
  • Gêneros: Ação, Suspense, Aventura, Noir, Drama, Mistério, Ficção policial
  • Primeiro episódio: 15 de outubro de 2021

Onde assistir: Netflix.

2. Professor de Pesadelos

Sinopse:

Um novo professor chega na escola e os sonhos dos alunos começam a se tornar realidade. Assim, a representante de classe deve desvendar esse mistério antes que seja tarde demais.

  • Episódio final: 31 de março de 2016
  • Primeiro episódio: 14 de março de 2016 (Coreia do Sul)
  • Gêneros: Terror, Drama coreano, Mistério, Drama, Suspense, Sobrenatural, School

Onde assistir: Viki.

3. Uma Família Inusitada

Sinopse:

Uma vez abençoados com superpoderes, um homem e sua família começam a perder seus dons diante do peso do mundo, até que uma mulher misteriosa promete mudar tudo.

  • Episódio final: 9 de junho de 2024
  • Primeiro episódio: 4 de maio de 2024 (Coreia do Sul)
  • Emissora original: JTBC

Onde assistir: Netflix.

4. Cães de Caça

Sinopse:

Dois jovens boxeadores se unem para derrubar um agiota cruel que oprime os mais vulneráveis.

  • Episódio final: 9 de junho de 2023
  • Emissora original: Netflix
  • Gêneros: Ação, Suspense, Aventura, Drama, História de detetives, Ficção policial, Policial processual
  • Primeiro episódio: 9 de junho de 2023 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

