fechar
Doramas | Notícia

5 doramas perfeitos para quem morre de saudade de "Beleza Verdadeira"

Para as pessoas que acabaram se apaixonando pelo romance de "Beleza Verdadeira", separamos uma listinha com doramas perfeitos para maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/08/2025 às 7:39
Imagem do dorama "A Love So Beautiful"
Imagem do dorama "A Love So Beautiful" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas e terminou "Beleza Verdadeira", não se preocupe!

Nesta matéria, vamos apresentar outras produções asiáticas para adicionar na listinha e maratonar.

Prepare a pipoca porque só tem título de qualidade!

Doramas para quem amou "Beleza Verdadeira"

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "A Love So Beautiful" - Reprodução/ Netflix

1. A Love So Beautiful

Sinopse:

Shin Sol-i é perdidamente apaixonada por Cha Heon, mas o rapaz não demonstra muito interesse nela. Com a chegada do charmoso Woo Dae-seong à escola, a moça passa a experimentar de forma mais intensa as dores e as delícias do amor.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Love Alarm

Sinopse:

Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.

Onde assistir: Netflix.

3. Minha identidade é a beleza de Gangnam

Sinopse:

Vítima de bullying, Mi-rae faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade.

Onde assistir: Viki.

4. Clima do Amor

Sinopse:

Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.

Onde assistir: Netflix.

5. Irei quando o tempo estiver bom

Sinopse:

Cansada da vida na cidade grande, uma violoncelista se muda para uma pacata cidadezinha. Lá, ela reencontra um amigo de sua juventude e tenta virar a página.

Onde assistir: Viki.

Leia também

Resumo das novelas 11.08: Luís Fernando diz que deveria ter casado com Maria
TELEDRAMATURGIA

Resumo das novelas 11.08: Luís Fernando diz que deveria ter casado com Maria
5 doramas com protagonistas femininas fortes e inspiradoras!
DORAMAS

5 doramas com protagonistas femininas fortes e inspiradoras!

Compartilhe

Tags