5 doramas perfeitos para quem morre de saudade de "Beleza Verdadeira"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para as pessoas que acabaram se apaixonando pelo romance de "Beleza Verdadeira", separamos uma listinha com doramas perfeitos para maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas e terminou "Beleza Verdadeira", não se preocupe!

Nesta matéria, vamos apresentar outras produções asiáticas para adicionar na listinha e maratonar.

Prepare a pipoca porque só tem título de qualidade!

Doramas para quem amou "Beleza Verdadeira"

Imagem do dorama "A Love So Beautiful" - Reprodução/ Netflix

1. A Love So Beautiful

Sinopse:

Shin Sol-i é perdidamente apaixonada por Cha Heon, mas o rapaz não demonstra muito interesse nela. Com a chegada do charmoso Woo Dae-seong à escola, a moça passa a experimentar de forma mais intensa as dores e as delícias do amor.

Onde assistir: Netflix.

2. Love Alarm

Sinopse:

Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.

Onde assistir: Netflix.

3. Minha identidade é a beleza de Gangnam

Sinopse:

Vítima de bullying, Mi-rae faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade.

Onde assistir: Viki.

Veja também: 4 doramas de época que vale a pena assistir em 2025

4. Clima do Amor

Sinopse:

Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.

Onde assistir: Netflix.

5. Irei quando o tempo estiver bom

Sinopse:

Cansada da vida na cidade grande, uma violoncelista se muda para uma pacata cidadezinha. Lá, ela reencontra um amigo de sua juventude e tenta virar a página.

Onde assistir: Viki.

