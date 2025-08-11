5 doramas perfeitos para quem morre de saudade de "Beleza Verdadeira"
Para as pessoas que acabaram se apaixonando pelo romance de "Beleza Verdadeira", separamos uma listinha com doramas perfeitos para maratonar!
Se você é fã de doramas e terminou "Beleza Verdadeira", não se preocupe!
Nesta matéria, vamos apresentar outras produções asiáticas para adicionar na listinha e maratonar.
Prepare a pipoca porque só tem título de qualidade!
Doramas para quem amou "Beleza Verdadeira"
1. A Love So Beautiful
Sinopse:
Shin Sol-i é perdidamente apaixonada por Cha Heon, mas o rapaz não demonstra muito interesse nela. Com a chegada do charmoso Woo Dae-seong à escola, a moça passa a experimentar de forma mais intensa as dores e as delícias do amor.
Onde assistir: Netflix.
2. Love Alarm
Sinopse:
Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.
Onde assistir: Netflix.
3. Minha identidade é a beleza de Gangnam
Sinopse:
Vítima de bullying, Mi-rae faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade.
Onde assistir: Viki.
4. Clima do Amor
Sinopse:
Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.
Onde assistir: Netflix.
5. Irei quando o tempo estiver bom
Sinopse:
Cansada da vida na cidade grande, uma violoncelista se muda para uma pacata cidadezinha. Lá, ela reencontra um amigo de sua juventude e tenta virar a página.
Onde assistir: Viki.