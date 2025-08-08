8 doramas viciantes para maratonar no fim de semana
Vai passar o fim de semana em casa no tédio? Separamos uma lista com alguns doramas que podem ser perfeitos para você maratonar no sofá de casa!
Prepare a pipoca e o sofá para assistir essas produções asiáticas incríveis.
Separamos uma listinha com alguns doramas perfeitos para você assistir no fim de semana.
Aproveite os dias para se viciar nesses títulos!
Doramas viciantes para maratonar
1. Meu Demônio Favorito
Sinopse:
Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.
2. Família por escolha
Sinopse:
Apesar de não serem parentes, Kim Sanha, Yoon Juwon e Kang Haejun foram criados juntos por Jeongjae, pai de Juwon, e Daeuk, pai de Sanha, que fizeram o possível para proporcionar ao trio uma infância feliz apesar dos traumas passados.
3. All of Us Are Dead
Sinopse:
Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.
4. A vingança do casamento perfeito
Sinopse:
Filha mais velha de uma família rica, Han Yi Joo deveria ter crescido sem lhe faltar nada. Infelizmente para Yi Joo, esse não foi o caso. Criada sabendo que nunca foi amada pelos pais, Han Yoo Ra, Yi Joo passou seus anos de formação isolada da família.
5. Pousando no Amor
Sinopse:
Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.
6. O Jogo da Morte
Sinopse:
Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.
7. Quando o telefone Toca
Sinopse:
O casamento tenso de um político em ascensão e uma mulher que não fala começa a desandar por causa da ligação telefônica de um sequestrador.
8. Uma Advogada Extraordinária
Sinopse:
Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.