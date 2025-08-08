8 doramas viciantes para maratonar no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vai passar o fim de semana em casa no tédio? Separamos uma lista com alguns doramas que podem ser perfeitos para você maratonar no sofá de casa!

Clique aqui e escute a matéria

Prepare a pipoca e o sofá para assistir essas produções asiáticas incríveis.

Separamos uma listinha com alguns doramas perfeitos para você assistir no fim de semana.

Aproveite os dias para se viciar nesses títulos!

Doramas viciantes para maratonar

Imagem do dorama "A vingança do casamento perfeito" - Reprodução/ Viki

1. Meu Demônio Favorito

Sinopse:

Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.

2. Família por escolha

Sinopse:

Apesar de não serem parentes, Kim Sanha, Yoon Juwon e Kang Haejun foram criados juntos por Jeongjae, pai de Juwon, e Daeuk, pai de Sanha, que fizeram o possível para proporcionar ao trio uma infância feliz apesar dos traumas passados.

3. All of Us Are Dead

Sinopse:

Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

4. A vingança do casamento perfeito

Sinopse:

Filha mais velha de uma família rica, Han Yi Joo deveria ter crescido sem lhe faltar nada. Infelizmente para Yi Joo, esse não foi o caso. Criada sabendo que nunca foi amada pelos pais, Han Yoo Ra, Yi Joo passou seus anos de formação isolada da família.

Veja também: 4 doramas incríveis sobre amor à primeira vista

5. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

6. O Jogo da Morte

Sinopse:

Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.

7. Quando o telefone Toca

Sinopse:

O casamento tenso de um político em ascensão e uma mulher que não fala começa a desandar por causa da ligação telefônica de um sequestrador.

8. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.