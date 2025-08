O Amor Mora ao Lado: 4 doramas parecidos para maratonar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dorama "O Amor Mora ao Lado" acabou se tornando o seu favorito?

Nesta matéria, separamos uma listinha com títulos parecidos para você se apaixonar igualmente.

Adicione essas produções na sua listinha e aproveite!

Doramas parecidos com "O Amor Mora ao Lado"

Imagem do dorama "Soundtrack #1" - Reprodução/ Disney+

1. O Amor Volta Para Casa

Sinopse:

Depois que seu negócio fracassa, um homem desaparece de sua família por 11 anos. Ele retorna como rico senhorio deles e provoca uma reunião conturbada.

Onde assistir: Netflix.

2. Sintonizada em você

Sinopse:

Durante os anos 1990, Mi Soo e Hyun Woo se conhecem em uma padaria e se apaixonam enquanto compartilham histórias. Porém, o tempo e as oportunidades parecem fazer de tudo para separá-los.

Onde assistir: Netflix.



3. Happiness

Sinopse:

Um novo tipo de doença infecciosa se espalha em um prédio de apartamentos, e os inquilinos são separados do resto do mundo. A única esperança de sobrevivência dos moradores confusos, isolados e com medo fica em suas próprias mãos.

Onde assistir: Netflix.

4. Soundtrack #1

Sinopse:

Eunsoo, convidada a escrever a letra para uma música de um compositor famoso, teve sua composição rejeitada por não ter a emoção de um amor não correspondido. Um dia, Eunsoo descobre que Sunwoo gosta de alguém. Ela pede a ele para ajudá-la com a letra enquanto mora em sua casa. Quem é a pessoa por quem Sunwoo está apaixonado? Quando a história deles começou?

Onde assistir: Disney+.