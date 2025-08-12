Resumo das Novelas 12/08: Soraya recruta Carlota para prejudicar Maria
Durante o almoço, Fernando tenta recomeçar com o filho. Soraya acusa Maria de roubo. Maria nega, e todos a defendem. Confira resumo completo
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Savalla diz que Maria é livre. Ela conta a Luís Fernando que seu pai o afastou da empresa. Soraya recruta Carlota para prejudicar Maria. Luís Fernando promete mudar se ela voltar a amá-lo. Fernando é afastado por seis semanas. Maria diz a Lupe que dará atenção a Vladimir. Em casa, Fernando se recusa a conversar com Luís Fernando. Maria pede que ele o perdoe. Durante o almoço, Fernando tenta recomeçar com o filho. Soraya acusa Maria de roubo. Maria nega, e todos a defendem. Carlota confirma a versão de Soraya. Vitória não acredita. Lupe chama Fernando. Soraya acusa Maria de roubar outros objetos, e Maria parte para cima dela.
(17h) A Caverna Encantada
Elisa e César transformam a biblioteca do colégio no quarto deles, o que incomoda as alunas, pois é por ali que se acessa a passagem secreta para a caverna Emocionada, Anna cai e se machuca. Na cerimônia de coroação dos Luíses, Senor, Binho e Benjamin retornam ao grupo, enquanto Felipe e Rui se tornam membros oficiais. Norma chora no ombro de Goma, preocupada com a saúde dele. Goma confessa a Fafá que está desenvolvendo sentimentos reais por Norma. O verão chega à cidade de Milagres, anunciando novos tempos.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Luis consegue impedir Mar de pular da ponte e lhe oferece sua amizade para que ela não tente novamente. Vendo a tristeza de Valeria, Nicolás exige que Artur respeite sua decisão e se afaste dela. Susana descobre que Juan foi hospitalizado e, ao ver Valeria, não hesita em fazê-la pagar pelos danos causados por Mar e Ofelia.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Lucrécia observa fotos dos falsos pais de Martin. Gaivota retorna ao interior e inaugura a cooperativa Rojo Café. Sofia recebe alta e Sebastião leva a filha para casa sem avisar. Lúcia descobre que os grãos foram rejeitados na Espanha, confronta Ivan e sugere ações na companhia. Olga, secretária da Café Elite, flagra o primogênito dos Vallejo em momento íntimo com a companheira do irmão dele.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
Tiago é confrontado por Suzana a respeito de sua postura em relação à igreja em Jerusalém. Depois de dar-lhe uma missão, Paulo faz um pedido a Lucas.
(22h) Reis
Conversa entre Narradora e o Filho revela um pouco mais sobre o rei. Momento especial é motivo de alegria e comemoração para Davi e todo Israel.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.
(19h40) Dona de Mim
Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Jaques se aproxima de Davi. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.
(21h20) Vale Tudo
Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa. Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.