6 doramas coreanos incríveis para assistir na Prime Video
A Prime Video, plataforma de filmes e séries, possui um catálogo incrível de doramas. Separamos uma listinha com títulos para você maratonar!
A Prime Video tem investido bastante no catálogo de doramas coreanos, trazendo produções que vão desde romances apaixonantes até thrillers de tirar o fôlego.
Se você está procurando uma nova série para maratonar e explorar o universo das produções asiáticas, a plataforma de streaming é um excelente lugar para começar.
Preparamos uma lista com seis doramas incríveis disponíveis na Prime Video que prometem te prender do primeiro até o último episódio.
Doramas na Prime Video
1. Jogo da Morte
Sinopse:
Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.
Onde assistir: Prime Video.
2. Os Lucros do Amor
Sinopse:
Son Hae-yeong procura um casamento falso com Kim Ji Uk, funcionário da loja de conveniência do seu bairro, para evitar perder uma promoção.
Onde assistir: Prime Video.
3. A Ilha
Sinopse:
Won Mi-ho descobre que é a eleita que pode impedir o fim do mundo e derrotar uma horda de demônios.
Onde assistir: Prime Video.
4. Amor Apimentado
Sinopse:
A escritora de romances adultos Nam Ja-yeon é teletransportada para uma de suas histórias. Agora, ela é uma nutricionista e protagonista do livro. Para piorar a situação, ela descobre que o seu par romântico é o cara que mais a odeia na vida real.
Onde assistir: Prime Video.
5. O Conto de Nove Caudas
Sinopse:
Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.
Onde assistir: Prime Video.
6. A Esposa do Meu Marido
Sinopse:
Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.
Onde assistir: Prime Video.