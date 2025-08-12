fechar
6 doramas coreanos incríveis para assistir na Prime Video

A Prime Video, plataforma de filmes e séries, possui um catálogo incrível de doramas. Separamos uma listinha com títulos para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 12/08/2025 às 11:50
Imagem do dorama "Amor Apimentado"
Imagem do dorama "Amor Apimentado" - Reprodução/ Prime Video

A Prime Video tem investido bastante no catálogo de doramas coreanos, trazendo produções que vão desde romances apaixonantes até thrillers de tirar o fôlego.

Se você está procurando uma nova série para maratonar e explorar o universo das produções asiáticas, a plataforma de streaming é um excelente lugar para começar.

Preparamos uma lista com seis doramas incríveis disponíveis na Prime Video que prometem te prender do primeiro até o último episódio.

Doramas na Prime Video

Reprodução/ Prime Video
Imagem do dorama "Amor Apimentado" - Reprodução/ Prime Video

1. Jogo da Morte

Sinopse:

Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.

Onde assistir: Prime Video.

2. Os Lucros do Amor

Sinopse:

Son Hae-yeong procura um casamento falso com Kim Ji Uk, funcionário da loja de conveniência do seu bairro, para evitar perder uma promoção.

Onde assistir: Prime Video.

3. A Ilha

Sinopse:

Won Mi-ho descobre que é a eleita que pode impedir o fim do mundo e derrotar uma horda de demônios.

Onde assistir: Prime Video.

4. Amor Apimentado

Sinopse:

A escritora de romances adultos Nam Ja-yeon é teletransportada para uma de suas histórias. Agora, ela é uma nutricionista e protagonista do livro. Para piorar a situação, ela descobre que o seu par romântico é o cara que mais a odeia na vida real.

Onde assistir: Prime Video.

5. O Conto de Nove Caudas

Sinopse:

Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.

Onde assistir: Prime Video.

6. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

Onde assistir: Prime Video.

