Doramas | Notícia

5 doramas que prometeram muito e não entregaram nada!

Separamos uma listinha com produções asiáticas que tinham tudo para dar certo, mas acabaram não fazendo muito sucesso entre os fãs. Veja agora!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/08/2025 às 11:51
Imagem do dorama "Something in the Rain"
Imagem do dorama "Something in the Rain" - Reprodução/ Netflix

As produções asiáticas estão crescendo cada vez mais nas telinhas.

Apesar disso, não são todos os títulos que conseguem fazer sucesso entre os fãs.

Nesta matéria, vamos apresentar os doramas que são considerados decepcionantes. Veja agora!

Doramas considerados decepcionantes pelos fãs

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Something in the Rain" - Reprodução/ Netflix

1. Quando o Telefone Toca

Sinopse:

O casamento tenso de um político em ascensão e uma mulher que não fala começa a desandar por causa da ligação telefônica de um sequestrador.

  • Episódio final: 4 de janeiro de 2025
  • Primeiro episódio: 22 de novembro de 2024 (Coreia do Sul)
  • Emissora original: MBC TV

Onde assistir: Netflix.

2. Love Alarm

Sinopse:

Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.

  • Episódio final: 12 de março de 2021
  • Primeiro episódio: 22 de agosto de 2019 (Coreia do Sul)
  • Gêneros: Romance, Comédia, Drama

Onde assistir: Netflix.

3. Tale of the Nine Tailed

Sinopse:

Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.

  • Episódio final: 11 de junho de 2023
  • Primeiro episódio: 7 de outubro de 2020 (Coreia do Sul)
  • Emissora original: tvN
  • Gêneros: Romance, Drama

Onde assistir: Netflix.

4. Apesar de Tudo, Amor

Sinopse:

Ela não acredita no amor, mas ainda o deseja. Ele não gosta de relacionamentos, mas decide arriscar.

  • Episódio final: 21 de agosto de 2021
  • Primeiro episódio: 19 de junho de 2021 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

5. Something in the Rain

Sinopse:

Depois de anos, uma mulher reencontra o irmão mais novo de sua melhor amiga e passa a enxergá-lo com um novo olhar.

  • Episódio final: 19 de maio de 2018
  • Primeiro episódio: 30 de março de 2018 (Coreia do Sul)
  • Autora: Kim Eun
  • Gêneros: Romance, Drama, Comédia, Melodrama

Onde assistir: Netflix.

