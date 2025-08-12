4 doramas para quem amou "Além do Direito"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A produção coreana "Além do Direito" é um dos doramas em alta na Netflix. Separamos uma listinha com títulos parecidos para você maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Você se apaixonou pelos personagens e trama de "Além do Direito".

O dorama, recentemente lançado pela Netflix, já conquistou diversos fãs.

Por esse motivo, separamos uma listinha com títulos parecidos para você maratonar. Veja agora!

Doramas para quem amou "Além do Direito"

Imagem do dorama "Além do Direito" - Reprodução/ Netflix

1. Vincenzo

Sinopse:

Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.

Onde assistir: Netflix.

2. Toque Seu Coração

Sinopse:

Uma famosa atriz se envolve em um escândalo e sua carreira entra em declínio. Para conseguir um papel em uma grande produção, ela concorda em ganhar experiência trabalhando como secretária em um escritório de advocacia.

Onde assistir: Netflix.

3. A Cidade e a Lei

Sinopse:

Cinco advogados de um escritório de advocacia resolvem casos e fazem amizades. Entre eles estão An Ju Hyeong, um advogado veterano competente, mas indiferente, e Kang Hui Ji, um associado júnior apaixonado que acredita em mudar vidas.

Onde assistir: Viki.

4. Enquanto Você Dormia

Sinopse:

Apesar de ter o poder de ver o futuro, a repórter de campo Nam Hong Joo muitas vezes se sente impotente para impedir que esses eventos aconteçam. Quando o advogado Jung Jae Chan adquire a capacidade de prever eventos futuros, ele consegue salvar a vida do policial Han Woo Tak, cuja morte teria sido usada para incriminar Hong Joo.

Onde assistir: Viki.