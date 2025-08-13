fechar
Doramas | Notícia

Onde assistir doramas de graça? Conheça 4 aplicativos bons para aproveitar!

Está desejando acompanhar os famosos doramas, mas não sabe onde assistir de graça? Separamos uma listinha com alguns aplicativos perfeitos para você!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 13/08/2025 às 9:44
Imagem do dorama "Amor com Fetiche"
Imagem do dorama "Amor com Fetiche" - Reprodução/ Netflix

Se você é fã de doramas e adora mergulhar em história envolventes sem gastar nada, essa listinha é perfeita para você.

Com o crescimento do gênero, surgiram diversas plataformas que oferecem um catálogo vasto e, o melhor de tudo, gratuito.

Prepare-se para conhecer quatro aplicativos que vão te permitir maratonar seus doramas favoritos sem pesar no bolso.

Aplicativos para assistir doramas de graça

Reprodução/ Prime Video
Imagem do dorama "Amor Apimentado" - Reprodução/ Prime Video

1. Viki

Segundo o portal Techtudo, o Viki é um aplicativo de streaming pertencente ao grupo japonês Rakuten, dedicado exclusivamente às produções de países asiáticos.

A plataforma oferece uma variedade incrível de doramas, abrangendo diversos gêneros, e para assistir aos conteúdos, basta criar um login na plataforma.

É válido saber que o plano "free" exibe os vídeos em qualidade inferior (SD) de imagem e com anúncios.

2. WeTV

A WeTV é uma outra opção de aplicativo para quem deseja assistir doramas sem pesar no bolso.

Disponível para Android e iPhone, a plataforma, desenvolvida pela Image Future, oferece um cardápio variado de títulos.

3. KOCOWA+

KOCOWA+ é simplesmente perfeito para quem deseja acompanhar exclusivamente os doramas coreanos.

O projeto é uma joint venture entre as empresas americanas wavve e SK Square Americas, em parceria com gigantes da televisão sul-coreana, como KBS, MBC e SBS.

4. iQlYl

Por fim, o iQlYl é um aplicativo chinês para assistir a doramas.

Com um catálogo recheado de títulos para todos os gostos, o aplicativo promete vídeos em resolução de até 4K, carregamento rápido e legendas multilíngues.

Apesar disso, esses recursos estão disponíveis apenas mediante assinatura VIP.

Por conta dessa limitação, apenas os primeiros episódios dos doramas ficam acessíveis gratuitamente.

