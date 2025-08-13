Onde assistir doramas de graça? Conheça 4 aplicativos bons para aproveitar!
Está desejando acompanhar os famosos doramas, mas não sabe onde assistir de graça? Separamos uma listinha com alguns aplicativos perfeitos para você!
Se você é fã de doramas e adora mergulhar em história envolventes sem gastar nada, essa listinha é perfeita para você.
Com o crescimento do gênero, surgiram diversas plataformas que oferecem um catálogo vasto e, o melhor de tudo, gratuito.
Prepare-se para conhecer quatro aplicativos que vão te permitir maratonar seus doramas favoritos sem pesar no bolso.
Aplicativos para assistir doramas de graça
1. Viki
Segundo o portal Techtudo, o Viki é um aplicativo de streaming pertencente ao grupo japonês Rakuten, dedicado exclusivamente às produções de países asiáticos.
A plataforma oferece uma variedade incrível de doramas, abrangendo diversos gêneros, e para assistir aos conteúdos, basta criar um login na plataforma.
É válido saber que o plano "free" exibe os vídeos em qualidade inferior (SD) de imagem e com anúncios.
2. WeTV
A WeTV é uma outra opção de aplicativo para quem deseja assistir doramas sem pesar no bolso.
Disponível para Android e iPhone, a plataforma, desenvolvida pela Image Future, oferece um cardápio variado de títulos.
3. KOCOWA+
KOCOWA+ é simplesmente perfeito para quem deseja acompanhar exclusivamente os doramas coreanos.
O projeto é uma joint venture entre as empresas americanas wavve e SK Square Americas, em parceria com gigantes da televisão sul-coreana, como KBS, MBC e SBS.
4. iQlYl
Por fim, o iQlYl é um aplicativo chinês para assistir a doramas.
Com um catálogo recheado de títulos para todos os gostos, o aplicativo promete vídeos em resolução de até 4K, carregamento rápido e legendas multilíngues.
Apesar disso, esses recursos estão disponíveis apenas mediante assinatura VIP.
Por conta dessa limitação, apenas os primeiros episódios dos doramas ficam acessíveis gratuitamente.