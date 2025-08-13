Onde assistir doramas de graça? Conheça 4 aplicativos bons para aproveitar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando acompanhar os famosos doramas, mas não sabe onde assistir de graça? Separamos uma listinha com alguns aplicativos perfeitos para você!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas e adora mergulhar em história envolventes sem gastar nada, essa listinha é perfeita para você.

Com o crescimento do gênero, surgiram diversas plataformas que oferecem um catálogo vasto e, o melhor de tudo, gratuito.

Prepare-se para conhecer quatro aplicativos que vão te permitir maratonar seus doramas favoritos sem pesar no bolso.

Aplicativos para assistir doramas de graça

Imagem do dorama "Amor Apimentado" - Reprodução/ Prime Video

1. Viki

Segundo o portal Techtudo, o Viki é um aplicativo de streaming pertencente ao grupo japonês Rakuten, dedicado exclusivamente às produções de países asiáticos.

A plataforma oferece uma variedade incrível de doramas, abrangendo diversos gêneros, e para assistir aos conteúdos, basta criar um login na plataforma.

É válido saber que o plano "free" exibe os vídeos em qualidade inferior (SD) de imagem e com anúncios.

2. WeTV

A WeTV é uma outra opção de aplicativo para quem deseja assistir doramas sem pesar no bolso.

Disponível para Android e iPhone, a plataforma, desenvolvida pela Image Future, oferece um cardápio variado de títulos.

3. KOCOWA+

KOCOWA+ é simplesmente perfeito para quem deseja acompanhar exclusivamente os doramas coreanos.

O projeto é uma joint venture entre as empresas americanas wavve e SK Square Americas, em parceria com gigantes da televisão sul-coreana, como KBS, MBC e SBS.

Veja também: 6 doramas coreanos incríveis para assistir na Prime Video

4. iQlYl

Por fim, o iQlYl é um aplicativo chinês para assistir a doramas.

Com um catálogo recheado de títulos para todos os gostos, o aplicativo promete vídeos em resolução de até 4K, carregamento rápido e legendas multilíngues.

Apesar disso, esses recursos estão disponíveis apenas mediante assinatura VIP.

Por conta dessa limitação, apenas os primeiros episódios dos doramas ficam acessíveis gratuitamente.