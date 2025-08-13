4 doramas policiais para assistir na Netflix
Gosta de acompanhar boas produções asiáticas voltadas para assuntos policiais? Separamos uma listinha com títulos disponíveis na Netflix para você!
Se você é fã de suspense, mistério e adrenalina, os doramas policiais são um prato cheio.
A Netflix, com seu catálogo incrível, oferece produções coreanas que se destacam pela qualidade cinematográfica, roteiros complexos e atuações de tirar o fôlego.
Prepare-se para mergulhar em investigações que vão te prender do início ao fim.
Doramas policiais na Netflix
1. My Name
Sinopse:
Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.
- Emissora original: Netflix
- Gêneros: Ação, Suspense, Aventura, Noir, Drama, Mistério, Ficção policial
- Primeiro episódio: 15 de outubro de 2021
Onde assistir: Netflix.
2. Beyond Evil
Sinopse:
Em uma cidade pequena, um crime antigo volta à tona com um novo assassinato. Dois policiais querem descobrir a verdade, mas cada um tem seus próprios segredos.
- Episódio final: 10 de abril de 2021
- Primeiro episódio: 19 de fevereiro de 2021 (Coreia do Sul)
- Gêneros: Drama coreano, Suspense, Drama, Mistério
Onde assistir: Netflix.
3. The Good Detective
Sinopse:
Cinco anos após um homem ser condenado por assassinato, dúvidas sobre a autoria do crime começam a surgir. Assim, um investigador veterano e seu novo parceiro vão atrás da verdade.
- Episódio final: 25 de agosto de 2020
- Emissora original: JTBC
- Primeiro episódio: 6 de julho de 2020 (Coreia do Sul)
Onde assistir: Netflix.
4. Signal
Sinopse:
Um misterioso walkie-talkie permite que um detetive de 1989 e um investigador de 2015 combatam o crime juntos. Nesse contato pelo tempo, os dois acabam alterando os eventos da história.
- Primeiro episódio: 22 de janeiro de 2016 (Coreia do Sul)
- Gêneros: Suspense, Crime, Drama, Policial processual, Ficção científica, História de detetives,
- Mistério, Ficção policial
Onde assistir: Netflix.