4 doramas policiais para assistir na Netflix

Gosta de acompanhar boas produções asiáticas voltadas para assuntos policiais? Separamos uma listinha com títulos disponíveis na Netflix para você!

Se você é fã de suspense, mistério e adrenalina, os doramas policiais são um prato cheio.

A Netflix, com seu catálogo incrível, oferece produções coreanas que se destacam pela qualidade cinematográfica, roteiros complexos e atuações de tirar o fôlego.

Prepare-se para mergulhar em investigações que vão te prender do início ao fim.

Doramas policiais na Netflix

Imagem do dorama "Signal" - Reprodução/ Netflix

1. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

Emissora original: Netflix



Gêneros: Ação, Suspense, Aventura, Noir, Drama, Mistério, Ficção policial



Primeiro episódio: 15 de outubro de 2021

Onde assistir: Netflix.

2. Beyond Evil

Sinopse:

Em uma cidade pequena, um crime antigo volta à tona com um novo assassinato. Dois policiais querem descobrir a verdade, mas cada um tem seus próprios segredos.

Episódio final: 10 de abril de 2021



Primeiro episódio: 19 de fevereiro de 2021 (Coreia do Sul)



Gêneros: Drama coreano, Suspense, Drama, Mistério

Onde assistir: Netflix.

3. The Good Detective

Sinopse:

Cinco anos após um homem ser condenado por assassinato, dúvidas sobre a autoria do crime começam a surgir. Assim, um investigador veterano e seu novo parceiro vão atrás da verdade.

Episódio final: 25 de agosto de 2020



Emissora original: JTBC



Primeiro episódio: 6 de julho de 2020 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

4. Signal

Sinopse:

Um misterioso walkie-talkie permite que um detetive de 1989 e um investigador de 2015 combatam o crime juntos. Nesse contato pelo tempo, os dois acabam alterando os eventos da história.

Primeiro episódio: 22 de janeiro de 2016 (Coreia do Sul)



Gêneros: Suspense, Crime, Drama, Policial processual, Ficção científica, História de detetives,

Mistério, Ficção policial

Onde assistir: Netflix.