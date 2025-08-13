fechar
Doramas | Notícia

4 doramas policiais para assistir na Netflix

Gosta de acompanhar boas produções asiáticas voltadas para assuntos policiais? Separamos uma listinha com títulos disponíveis na Netflix para você!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 13/08/2025 às 11:52
Imagem do dorama "Signal"
Imagem do dorama "Signal" - Reprodução/ Netflix

Se você é fã de suspense, mistério e adrenalina, os doramas policiais são um prato cheio.

A Netflix, com seu catálogo incrível, oferece produções coreanas que se destacam pela qualidade cinematográfica, roteiros complexos e atuações de tirar o fôlego.

Prepare-se para mergulhar em investigações que vão te prender do início ao fim.

Doramas policiais na Netflix

1. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

  • Emissora original: Netflix
  • Gêneros: Ação, Suspense, Aventura, Noir, Drama, Mistério, Ficção policial
  • Primeiro episódio: 15 de outubro de 2021

Onde assistir: Netflix.

2. Beyond Evil

Sinopse:

Em uma cidade pequena, um crime antigo volta à tona com um novo assassinato. Dois policiais querem descobrir a verdade, mas cada um tem seus próprios segredos.

  • Episódio final: 10 de abril de 2021
  • Primeiro episódio: 19 de fevereiro de 2021 (Coreia do Sul)
  • Gêneros: Drama coreano, Suspense, Drama, Mistério

Onde assistir: Netflix.

3. The Good Detective

Sinopse:

Cinco anos após um homem ser condenado por assassinato, dúvidas sobre a autoria do crime começam a surgir. Assim, um investigador veterano e seu novo parceiro vão atrás da verdade.

  • Episódio final: 25 de agosto de 2020
  • Emissora original: JTBC
  • Primeiro episódio: 6 de julho de 2020 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

4. Signal

Sinopse:

Um misterioso walkie-talkie permite que um detetive de 1989 e um investigador de 2015 combatam o crime juntos. Nesse contato pelo tempo, os dois acabam alterando os eventos da história.

  • Primeiro episódio: 22 de janeiro de 2016 (Coreia do Sul)
  • Gêneros: Suspense, Crime, Drama, Policial processual, Ficção científica, História de detetives,
  • Mistério, Ficção policial

Onde assistir: Netflix.

