Os melhores doramas de romance para maratonar; confira ranking
Separamos uma listinha com os melhores doramas românticos para você maratonar e se apaixonar. Prepare a pipoca e também o coração!
Não há nada como mergulhar de cabeça em uma boa história de amor. E quando o assunto são doramas de romance, a Coreia do Sul é imbatível.
Com narrativas que nos fazem suspirar, rir e, às vezes, até chorar, os doramas românticos se tornaram um grande sucesso.
Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com as melhores produções para maratonar. Veja agora!
Melhores doramas de romance
5. Sorriso Real
Sinopse:
Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.
Onde assistir: Netflix.
4. Rainha das Lágrimas
Sinopse:
A rainha das lojas de departamentos e o príncipe dos supermercados enfrentam uma crise conjugal. Até que o amor milagrosamente volta a florescer.
Onde assistir: Netflix.
3. O que Há de Errado com a Secretária Kim?
Sinopse:
Um executivo narcisista se envolve com sua secretária após nove anos de relacionamento profissional.
Onde assistir: Netflix.
2. Pretendente Surpresa
Sinopse:
Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.
Onde assistir: Netflix.
1. Pousando no Amor
Sinopse:
Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.
Onde assistir: Netflix.