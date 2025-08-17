5 doramas de romance na Netflix para chorar e se apaixonar
Entre lágrimas e suspiros, veja 5 doramas românticos na Netflix que conquistam corações e são perfeitos para uma maratona inesquecível.
Seja para rir, se emocionar ou suspirar com grandes histórias de amor, os doramas sul-coreanos caíram definitivamente no gosto do público brasileiro.
Isso porque a audiência das produções coreanas na plataforma cresceu absurdamente nos países da América Latina nos últimos anos, com destaque para os romances, que continuam sendo os queridinhos do gênero.
Com tramas sensíveis, personagens complexos e diálogos intensos, essas séries têm a habilidade de misturar emoção, drama e humor de forma única.
Se você ainda não sabe por onde começar — ou se já é fã e busca novos títulos para adicionar à lista — selecionamos cinco doramas de romance na Netflix que prometem lágrimas e sorrisos na mesma medida.
5 doramas de romance na Netflix que vão te fazer chorar e suspirar
1. Clima do Amor (2022)
Chamado originalmente de Forecasting Love and Weather, o dorama mostra os bastidores do serviço meteorológico da Coreia do Sul.
Ele acompanha Jin Ha-Kyung, uma profissional rigorosa que se apaixona pelo colega Lee Si-Woo, conhecido por sua intuição única nas previsões.
A série se destaca por trazer à tona dilemas da vida adulta, como a pressão do trabalho, as dificuldades de relacionamentos e a busca por equilíbrio entre carreira e amor.
2. Pousando no Amor (2019)
Um dos maiores sucessos mundiais do gênero, Crash Landing on You conquistou milhões de espectadores com sua mistura de romance e política.
A trama acompanha Yoon Se-ri, uma herdeira sul-coreana que sofre um acidente de parapente e acaba na Coreia do Norte. Lá, conhece o oficial Ri Jeong-hyeok, que decide ajudá-la a voltar para casa.
O romance proibido, aliado ao contexto geopolítico delicado, tornou a série um fenômeno global, entrando para o ranking de produções mais assistidas da Netflix.
3. Tudo Bem Não Ser Normal (2020)
Em It’s Okay to Not Be Okay, o enredo foge do clichê ao abordar saúde mental de forma delicada e responsável.
A história une Moon Gang-tae, um cuidador de pacientes em hospital psiquiátrico, e Ko Mun-yeong, uma escritora de livros infantis com personalidade excêntrica e traumas profundos.
A produção recebeu elogios da crítica por tratar de transtornos psicológicos de maneira sensível, além de emocionar com uma narrativa visualmente poética e um romance transformador.
4. A Caminho do Céu (2021)
Embora classificado como drama familiar, Move to Heaven emociona também quem procura romance.
A trama acompanha Han Geu-ru, um jovem com síndrome de Asperger que, junto ao tio, administra um serviço de organização de pertences de pessoas falecidas.
Entre despedidas e memórias, surgem relações de afeto que dão novo sentido à vida dos personagens.
A série é considerada uma das mais sensíveis da Netflix por explorar a importância do luto, da empatia e dos laços humanos.
5. Romance Is a Bonus Book (2019)
Misturando comédia romântica e cotidiano, Romance Is a Bonus Book acompanha a história de Kang Dan-i, uma mulher divorciada que tenta reconstruir a carreira após dificuldades pessoais, e Cha Eun-ho, seu amigo de infância que se tornou um renomado escritor.
Ambientada no universo editorial, a produção encanta pela leveza, pela química dos protagonistas e pelas reflexões sobre recomeços, amor e amizade.