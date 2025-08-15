Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Existem alguns doramas que acabam fazendo mais sucesso que outros. Separamos uma listinha com as produções mais assistidas pelos fãs!

Os doramas acabaram se tornando muito populares nas telinhas brasileiras.

Essas séries, muito produzidas na Coreia do Sul, se destacam por seus roteiros criativos, atuações impecáveis e produções de alta qualidade.

Se você está começando a explorar esse universo ou quer saber quais são os títulos que todo fã de doramas precisa conhecer, esta lista é para você.

Prepara a pipoca, senta no sofá e aproveita esses doramas incríveis!

Os doramas mais assistidos

Imagem do dorama "Goblin" - Reprodução/ Viki

1. Round 6

Sinopse:

Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais.

Onde assistir: Netflix.

2. Vincenzo

Sinopse:

Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.

Onde assistir: Netflix.

3. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Onde assistir: Netflix.

4. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

Onde assistir: Netflix.

5. Goblin

Sinopse:

Kim Shin é um ser imortal responsável por proteger as almas humanas. Contudo, ele sofre de uma maldição que só pode ser quebrada caso o rapaz consiga se casar.

Onde assistir: Viki.

6. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.