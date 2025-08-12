4 doramas incríveis sobre amor proibido que você precisa maratonar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O tema do romance proibido é um dos mais fascinantes e emocionantes nos doramas. Separamos os melhores títulos para você maratonar!

A receita para um bom dorama muitas vezes inclui um ingrediente especial: o amor proibido.

Nesta matéria, separamos uma listinha com produções incríveis que trazem o romance proibido. Veja agora e aproveite!

Doramas sobre romance proibido

Imagem do dorama "My Mister" - Divulgação

1. O Rei Eterno

Sinopse:

Um imperador coreano passa por um portal misterioso e entra em um mundo paralelo onde conhece uma detetive obstinada.

Episódio final: 12 de junho de 2020



Primeiro episódio: 17 de abril de 2020 (Coreia do Sul)



Gêneros: Drama, Romance



Emissora original: SBS

Onde assistir: Netflix.

2. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Episódio final: 16 de fevereiro de 2020



Primeiro episódio: 14 de dezembro de 2019 (Coreia do Sul)



Autores: Park Ji-eun, Lee Jeong-hyo

Onde assistir: Netflix.

3. Secret Love Affair

Sinopse:

Uma mulher casada cede aos encantos artísticos e românticos de um jovem e talentoso pianista.

Episódio final: 13 de maio de 2014



Primeiro episódio: 17 de março de 2014 (Coreia do Sul)



Emissora original: JTBC

Onde assistir: Prime Video.

4. My Mister

Sinopse:

Diante de uma realidade impiedosa, uma jovem mulher e um homem de meia-idade desenvolvem uma afinidade improvável e se tornam fontes de afeto e consolo um para o outro.

Episódio final: 17 de maio de 2018



Prêmios: Baeksang Arts Award: Melhor Drama em Transmissão, Baeksang Arts Award: Melhor Roteiro de TV



Autora: Hae-yeong Park



Primeiro episódio: 21 de março de 2018 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.