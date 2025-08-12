4 doramas incríveis sobre amor proibido que você precisa maratonar!
O tema do romance proibido é um dos mais fascinantes e emocionantes nos doramas. Separamos os melhores títulos para você maratonar!
A receita para um bom dorama muitas vezes inclui um ingrediente especial: o amor proibido.
Nesta matéria, separamos uma listinha com produções incríveis que trazem o romance proibido. Veja agora e aproveite!
Doramas sobre romance proibido
1. O Rei Eterno
Sinopse:
Um imperador coreano passa por um portal misterioso e entra em um mundo paralelo onde conhece uma detetive obstinada.
- Episódio final: 12 de junho de 2020
- Primeiro episódio: 17 de abril de 2020 (Coreia do Sul)
- Gêneros: Drama, Romance
- Emissora original: SBS
Onde assistir: Netflix.
2. Pousando no Amor
Sinopse:
Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.
- Episódio final: 16 de fevereiro de 2020
- Primeiro episódio: 14 de dezembro de 2019 (Coreia do Sul)
- Autores: Park Ji-eun, Lee Jeong-hyo
Onde assistir: Netflix.
3. Secret Love Affair
Sinopse:
Uma mulher casada cede aos encantos artísticos e românticos de um jovem e talentoso pianista.
- Episódio final: 13 de maio de 2014
- Primeiro episódio: 17 de março de 2014 (Coreia do Sul)
- Emissora original: JTBC
Onde assistir: Prime Video.
4. My Mister
Sinopse:
Diante de uma realidade impiedosa, uma jovem mulher e um homem de meia-idade desenvolvem uma afinidade improvável e se tornam fontes de afeto e consolo um para o outro.
- Episódio final: 17 de maio de 2018
- Prêmios: Baeksang Arts Award: Melhor Drama em Transmissão, Baeksang Arts Award: Melhor Roteiro de TV
- Autora: Hae-yeong Park
- Primeiro episódio: 21 de março de 2018 (Coreia do Sul)
Onde assistir: Netflix.