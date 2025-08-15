4 novos doramas na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está com novos doramas disponíveis no seu catálogo. Veja agora para adicionar na listinha e maratonar!

A Netflix continua investindo bastante nas produções sul-coreanas, trazendo uma variedade incrível para os fãs.

Se você adora se emocionar, rir e se envolver em histórias cativantes, já prepara a pipoca.

Nesta matéria, vamos apresentar os novos doramas disponíveis na plataforma. Veja agora!

Novos doramas na Netflix

Imagem do dorama "Solteiros Nunca Mais" - Reprodução/ Netflix

1. Além do Direito

Sinopse:

Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.

Onde assistir: Netflix.

2. Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência

Sinopse:

Esta série documental revela histórias de pessoas que sobreviveram aos momentos mais sombrios da Coreia, trazendo à tona verdades há muito tempo escondidas.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Seul Desconhecida

Sinopse:

Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.

Onde assistir: Netflix.

4. Solteiros Nunca Mais (Reality)

Sinopse:

Interessados em começar a namorar, solteiros e solteiras de longa data recebem dicas de estilo, saúde e confiança.

Onde assistir: Netflix.