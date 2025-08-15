4 novos doramas na Netflix
A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está com novos doramas disponíveis no seu catálogo. Veja agora para adicionar na listinha e maratonar!
A Netflix continua investindo bastante nas produções sul-coreanas, trazendo uma variedade incrível para os fãs.
Se você adora se emocionar, rir e se envolver em histórias cativantes, já prepara a pipoca.
Nesta matéria, vamos apresentar os novos doramas disponíveis na plataforma. Veja agora!
Novos doramas na Netflix
1. Além do Direito
Sinopse:
Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.
Onde assistir: Netflix.
2. Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência
Sinopse:
Esta série documental revela histórias de pessoas que sobreviveram aos momentos mais sombrios da Coreia, trazendo à tona verdades há muito tempo escondidas.
Onde assistir: Netflix.
3. Uma Seul Desconhecida
Sinopse:
Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.
Onde assistir: Netflix.
4. Solteiros Nunca Mais (Reality)
Sinopse:
Interessados em começar a namorar, solteiros e solteiras de longa data recebem dicas de estilo, saúde e confiança.
Onde assistir: Netflix.