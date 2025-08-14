fechar
Os 3 melhores doramas de vingança para você maratonar

Gosta de acompanhar produções que trazem uma boa vingança? Então, existem alguns doramas incríveis que prometem te surpreender. Veja agora!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 14/08/2025 às 7:18
Imagem do dorama "O Mundo dos Casados"
A vingança é um dos temas mais intensos no mundo dos doramas.

Quando bem executada, ela nos prende do primeiro ao último episódio, nos fazendo torcer pelo protagonista e ansiar por justiça.

Essas histórias são recheadas de reviravoltas, estratégias brilhantes e momentos de pura emoção.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas de vingança para você assistir. Veja agora!

Melhores doramas de vingança

1. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

  • Emissora original: Netflix
  • Primeiro episódio: 30 de dezembro de 2022 (Coreia do Sul)
  • Autora: Kim Eun-sook
  • Gêneros: Suspense, Melodrama, Soap opera, Drama, Mistério

Onde assistir: Netflix.

2. O Mundo dos Casados

Sinopse:

Sun-woo acreditava que tudo ao seu redor era perfeito, mas descobre que seu marido e seus amigos a estavam enganando o tempo todo.

  • Episódio final: 16 de maio de 2020
  • Emissora original: JTBC
  • Primeiro episódio: 27 de março de 2020 (Coreia do Sul)
  • Gêneros: Drama coreano, Romance, Drama

Onde assistir: Globoplay.

3. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

  • Episódio final: 20 de fevereiro de 2024
  • Emissora original: tvN
  • Primeiro episódio: 1 de janeiro de 2024 (Coreia do Sul)
  • Baseado em: Marry My Husband, de Sung So-jak

Onde assistir: Prime Video.

