Os 3 melhores doramas de vingança para você maratonar

Gosta de acompanhar produções que trazem uma boa vingança? Então, existem alguns doramas incríveis que prometem te surpreender. Veja agora!

A vingança é um dos temas mais intensos no mundo dos doramas.

Quando bem executada, ela nos prende do primeiro ao último episódio, nos fazendo torcer pelo protagonista e ansiar por justiça.

Essas histórias são recheadas de reviravoltas, estratégias brilhantes e momentos de pura emoção.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas de vingança para você assistir. Veja agora!

Melhores doramas de vingança

Imagem do dorama "O Mundo dos Casados" - Reprodução/ Globoplay

1. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Emissora original: Netflix



Primeiro episódio: 30 de dezembro de 2022 (Coreia do Sul)



Autora: Kim Eun-sook



Gêneros: Suspense, Melodrama, Soap opera, Drama, Mistério

Onde assistir: Netflix.

2. O Mundo dos Casados

Sinopse:

Sun-woo acreditava que tudo ao seu redor era perfeito, mas descobre que seu marido e seus amigos a estavam enganando o tempo todo.

Episódio final: 16 de maio de 2020



Emissora original: JTBC



Primeiro episódio: 27 de março de 2020 (Coreia do Sul)



Gêneros: Drama coreano, Romance, Drama

Onde assistir: Globoplay.

3. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

Episódio final: 20 de fevereiro de 2024



Emissora original: tvN



Primeiro episódio: 1 de janeiro de 2024 (Coreia do Sul)



Baseado em: Marry My Husband, de Sung So-jak

Onde assistir: Prime Video.