Os 3 melhores doramas de vingança para você maratonar
Gosta de acompanhar produções que trazem uma boa vingança? Então, existem alguns doramas incríveis que prometem te surpreender. Veja agora!
Clique aqui e escute a matéria
A vingança é um dos temas mais intensos no mundo dos doramas.
Quando bem executada, ela nos prende do primeiro ao último episódio, nos fazendo torcer pelo protagonista e ansiar por justiça.
Essas histórias são recheadas de reviravoltas, estratégias brilhantes e momentos de pura emoção.
Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas de vingança para você assistir. Veja agora!
Melhores doramas de vingança
1. A Lição
Sinopse:
Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.
- Emissora original: Netflix
- Primeiro episódio: 30 de dezembro de 2022 (Coreia do Sul)
- Autora: Kim Eun-sook
- Gêneros: Suspense, Melodrama, Soap opera, Drama, Mistério
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. O Mundo dos Casados
Sinopse:
Sun-woo acreditava que tudo ao seu redor era perfeito, mas descobre que seu marido e seus amigos a estavam enganando o tempo todo.
- Episódio final: 16 de maio de 2020
- Emissora original: JTBC
- Primeiro episódio: 27 de março de 2020 (Coreia do Sul)
- Gêneros: Drama coreano, Romance, Drama
Onde assistir: Globoplay.
- Veja também: 4 doramas policiais para assistir na Netflix
3. A Esposa do Meu Marido
Sinopse:
Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.
- Episódio final: 20 de fevereiro de 2024
- Emissora original: tvN
- Primeiro episódio: 1 de janeiro de 2024 (Coreia do Sul)
- Baseado em: Marry My Husband, de Sung So-jak
Onde assistir: Prime Video.