Doramas | Notícia

5 doramas incríveis com advogados para quem ama o tema!

Gosta de produções envolvendo advogados? Separamos alguns doramas incríveis para você maratonar. Coloque já na listinha e aproveite!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 12/08/2025 às 8:30
Imagem do dorama "Parceira Suspeita"
Imagem do dorama "Parceira Suspeita" - Reprodução/ Netflix

Você é fã de dramas jurídicos, reviravoltas no tribunal e personagens inteligentes que lutam por justiça?

Então, prepare a pipoca, porque o mundo dos doramas tem um universo de histórias incríveis sobre advogados.

Separamos cinco doramas imperdíveis que misturam o suspense do tribunal com o toque único do romance e do drama coreano. Veja também!

Doramas com advogados

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Uma Advogada Extraordinária" - Reprodução/ Netflix

1. Além do Direito

Sinopse:

Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.

Onde assistir: Netflix.

2. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Seul Desconhecida

Sinopse:

Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.

Onde assistir: Netflix.

4. Nosso Destino

Sinopse:

Um advogado amaldiçoado conhece uma funcionária pública que tem a chave para acabar com a maldição. Assim, começa um romance inesperado.

Onde assistir: Netflix.

5. Parceira Suspeita

Sinopse:

O promotor Noh Ji-wook trabalha em conjunto com o assistente Eun Bong-hee para investigar um caso misterioso que envolve um assassino psicopata.

Onde assistir: Netflix.

