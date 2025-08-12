5 doramas incríveis com advogados para quem ama o tema!
Gosta de produções envolvendo advogados? Separamos alguns doramas incríveis para você maratonar. Coloque já na listinha e aproveite!
Você é fã de dramas jurídicos, reviravoltas no tribunal e personagens inteligentes que lutam por justiça?
Então, prepare a pipoca, porque o mundo dos doramas tem um universo de histórias incríveis sobre advogados.
Separamos cinco doramas imperdíveis que misturam o suspense do tribunal com o toque único do romance e do drama coreano. Veja também!
Doramas com advogados
1. Além do Direito
Sinopse:
Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.
Onde assistir: Netflix.
2. Uma Advogada Extraordinária
Sinopse:
Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.
Onde assistir: Netflix.
3. Uma Seul Desconhecida
Sinopse:
Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.
Onde assistir: Netflix.
4. Nosso Destino
Sinopse:
Um advogado amaldiçoado conhece uma funcionária pública que tem a chave para acabar com a maldição. Assim, começa um romance inesperado.
Onde assistir: Netflix.
5. Parceira Suspeita
Sinopse:
O promotor Noh Ji-wook trabalha em conjunto com o assistente Eun Bong-hee para investigar um caso misterioso que envolve um assassino psicopata.
Onde assistir: Netflix.