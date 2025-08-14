5 doramas de comédia para chorar de rir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Produções mais leves e engraçadas sempre são ótimas opções para assistir após um dia cansativo. Separamos as melhores para você maratonar!

O mundo dos doramas não se resume apenas a dramas emocionantes ou romances bonitos.

A comédia também é um gênero forte e que faz muito sucesso, com histórias que nos fazem rir, com personagens diferenciados e situações engraçadas.

Se você está precisando de uma dose de bom humor para relaxar, prepare-se!

A seguir, vamos apresentar cinco doramas de comédia para você maratonar e alegrar seu dia. Veja agora!

Doramas de comédia

Imagem do dorama "O Amor Mora ao Lado" - Reprodução/ Netflix

1. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix.

2. Mulher Forte, Do Bong-soon

Sinopse:

Dona de uma força super-humana, Bong-soon não tem muita dificuldade para combater criminosos. Complicado mesmo é se ver dividida entre o amor de seu belo chefe e um policial intrigante.

Onde assistir: Viki.

3. Jardim de Meteoros

Sinopse:

Dong Shancai entra na universidade dos seus sonhos determinada a se destacar. Lá, ela se depara com a panelinha dos alunos de elite e descobre o amor.

4. O Amor Mora ao Lado

Sinopse:

Uma mulher que tenta recomeçar sua vida retorna à Coreia e se envolve com seu amigo de infância, com quem ela compartilha uma história complicada.

Onde assistir: Netflix.

5. Pretendente Surpresa

Sinopse:

Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

Onde assistir: Netflix.