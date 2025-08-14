5 doramas de comédia para chorar de rir
Produções mais leves e engraçadas sempre são ótimas opções para assistir após um dia cansativo. Separamos as melhores para você maratonar!
O mundo dos doramas não se resume apenas a dramas emocionantes ou romances bonitos.
A comédia também é um gênero forte e que faz muito sucesso, com histórias que nos fazem rir, com personagens diferenciados e situações engraçadas.
Se você está precisando de uma dose de bom humor para relaxar, prepare-se!
A seguir, vamos apresentar cinco doramas de comédia para você maratonar e alegrar seu dia. Veja agora!
Doramas de comédia
1. Beleza Verdadeira
Sinopse:
Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.
Onde assistir: Netflix.
2. Mulher Forte, Do Bong-soon
Sinopse:
Dona de uma força super-humana, Bong-soon não tem muita dificuldade para combater criminosos. Complicado mesmo é se ver dividida entre o amor de seu belo chefe e um policial intrigante.
Onde assistir: Viki.
3. Jardim de Meteoros
Sinopse:
Dong Shancai entra na universidade dos seus sonhos determinada a se destacar. Lá, ela se depara com a panelinha dos alunos de elite e descobre o amor.
4. O Amor Mora ao Lado
Sinopse:
Uma mulher que tenta recomeçar sua vida retorna à Coreia e se envolve com seu amigo de infância, com quem ela compartilha uma história complicada.
Onde assistir: Netflix.
5. Pretendente Surpresa
Sinopse:
Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.
Onde assistir: Netflix.