4 doramas que são extremamente dramáticos!

Os doramas dramáticos são sempre os mais procurados pelos fãs. Por esse motivo, separamos uma listinha com os melhores para você adicionar na lista!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 14/08/2025 às 7:36
Imagem do dorama "A Cobertura"
Imagem do dorama "A Cobertura" - Reprodução/ Prime Video

Se você é fã de doramas e adora uma história que te faça chorar, sofrer e refletir por dias, está no lugar certo.

Essas produções asiáticas têm a incrível capacidade de explorar a profundidade das emoções, com enredos que abordam temas pesados como perdas, injustiças, doenças e amores impossíveis.

Prepare o coração, porque a seguir listamos quatro doramas incríveis para você maratonar.

Doramas extremamente dramáticos

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "A Cobertura" - Reprodução/ Netflix

1. Amanhã

Sinopse:

Um jovem se torna meio humano e meio espírito por acidente e entra para uma equipe de anjos da morte para realizar missões especiais.

Onde assistir: Netflix.

2. Flower of Evil

Sinopse:

Baek Hee Sung muda sua identidade e esconde seu passado de sua esposa, uma detetive. Até que um dia ela descobre que seu marido possui uma série de segredos enquanto investiga uma cadeia de assassinatos inexplicáveis.

Onde assistir: Viki.

3. A Cobertura

Sinopse:

Com uma ambição insaciável, residentes do apartamento mais luxuoso de Seul deixam a moral de lado para alcançar níveis impensáveis de riqueza e poder.

Onde assistir: Netflix.

4. Sky Castle

Sinopse:

O sucesso dos filhos é tudo o que importa para os membros da elite coreana que vivem em Sky Castle, um exclusivo condomínio de luxo.

Onde assistir: Netflix.

