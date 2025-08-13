Melhores Séries Coreanas Netflix: 5 doramas incríveis para maratonar
A Netflix está recheada de produções coreanas de qualidade. Separamos uma listinha com os melhores títulos para você maratonar e se apaixonar!
A Netflix se tornou um verdadeiro paraíso para os amantes de doramas, com um catálogo que cresce cada vez mais e oferece produções de alta qualidade para todos os gostos.
Se você está em busca de histórias que vão te fazer rir, chorar e se apaixonar, prepare-se.
Nesta matéria, separamos uma listinha com cinco doramas incríveis disponíveis na plataforma. Veja agora!
Melhores Séries Coreanas na Netflix
1. Sorriso Real
Sinopse:
Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.
- Episódio final: 6 de agosto de 2023
- Primeiro episódio: 17 de junho de 2023 (Coreia do Sul)
- Emissora original: JTBC
2. Classe dos Heróis Fracos
Sinopse:
Com a ajuda de amigos inesperados, um aluno talentoso e introvertido decide enfrentar os valentões do colégio, sem fazer ideia do perigo que está correndo.
- Gêneros: Ação, Drama
- Primeiro episódio: 18 de novembro de 2022 (Coreia do Sul)
- Baseado em: Weak Hero, de Seopass e Kim Jin-seok (Razen)
3. Hometown Cha-Cha-Cha
Sinopse:
Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.
- Episódio final: 17 de outubro de 2021
- Emissora original: tvN
- Primeiro episódio: 28 de agosto de 2021 (Coreia do Sul)
- Autora: Shin Ha-eun
4. All of Us Are Dead
Sinopse:
Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.
- Gêneros: Drama coreano, Terror, Ação, Suspense, Ficção científica
- Emissora original: Netflix
- Data Do Lançamento: 28 de janeiro de 2022
- Baseado em: Now at Our School, de Joo Dong-geun
5. Vincenzo
Sinopse:
Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.
- Episódio final: 2 de maio de 2021
- Gêneros: Drama coreano, Ação, Crime, Comédia, Máfia
- Primeiro episódio: 20 de fevereiro de 2021 (Coreia do Sul)
