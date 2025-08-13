Melhores Séries Coreanas Netflix: 5 doramas incríveis para maratonar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix está recheada de produções coreanas de qualidade. Separamos uma listinha com os melhores títulos para você maratonar e se apaixonar!

A Netflix se tornou um verdadeiro paraíso para os amantes de doramas, com um catálogo que cresce cada vez mais e oferece produções de alta qualidade para todos os gostos.

Se você está em busca de histórias que vão te fazer rir, chorar e se apaixonar, prepare-se.

Nesta matéria, separamos uma listinha com cinco doramas incríveis disponíveis na plataforma. Veja agora!

Melhores Séries Coreanas na Netflix



Imagem do dorama "All of Us Are Dead" - Reprodução/ Netflix

1. Sorriso Real

Sinopse:

Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.

Episódio final: 6 de agosto de 2023



Primeiro episódio: 17 de junho de 2023 (Coreia do Sul)



Emissora original: JTBC

Onde assistir: Netflix.

2. Classe dos Heróis Fracos

Sinopse:

Com a ajuda de amigos inesperados, um aluno talentoso e introvertido decide enfrentar os valentões do colégio, sem fazer ideia do perigo que está correndo.

Gêneros: Ação, Drama



Primeiro episódio: 18 de novembro de 2022 (Coreia do Sul)



Baseado em: Weak Hero, de Seopass e Kim Jin-seok (Razen)

Onde assistir: Netflix.

3. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

Episódio final: 17 de outubro de 2021



Emissora original: tvN



Primeiro episódio: 28 de agosto de 2021 (Coreia do Sul)



Autora: Shin Ha-eun

Onde assistir: Netflix.

4. All of Us Are Dead

Sinopse:

Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

Gêneros: Drama coreano, Terror, Ação, Suspense, Ficção científica



Emissora original: Netflix



Data Do Lançamento: 28 de janeiro de 2022



Baseado em: Now at Our School, de Joo Dong-geun

Onde assistir: Netflix.

5. Vincenzo

Sinopse:

Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.

Episódio final: 2 de maio de 2021



Gêneros: Drama coreano, Ação, Crime, Comédia, Máfia



Primeiro episódio: 20 de fevereiro de 2021 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.