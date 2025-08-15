3 doramas de romance que farão você suspirar de amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos três doramas românticos que podem te arrancar bons suspiros de amor. Prepare o coração para maratonar esses títulos incríveis!

Se você é fã de histórias de amor que fazem o coração acelerar, prepare-se!

Os doramas de romance são especialistas em criar enredos apaixonantes, com personagens que nos fazem torcer por cada beijo, cada abraço e cada declaração.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas românticos para você maratonar. Veja agora!

Doramas de romance lindos

Imagem do dorama "Um Amor de Cinema" - Reprodução/ Netflix

1. Sorriso Real

Sinopse:

Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.

Episódio final: 6 de agosto de 2023



Primeiro episódio: 17 de junho de 2023 (Coreia do Sul)



Emissora original: JTBC



Criado por: Cheon Sung-il



Elenco: Lee Jun-ho; Im Yoon-ah

Onde assistir: Netflix.

2. Rainha das Lágrimas

Sinopse:

A rainha das lojas de departamentos e o príncipe dos supermercados enfrentam uma crise conjugal. Até que o amor milagrosamente volta a florescer.

Episódio final: 28 de abril de 2024



Emissora original: tvN



Primeiro episódio: 9 de março de 2024 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

3. Um Amor de Cinema

Um cinéfilo e uma diretora novata vivem um romance intenso, porém breve. Mas a trama da vida os aproxima novamente e essa história de amor pode ter um novo fim.

Primeiro episódio: 14 de fevereiro de 2025 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.