fechar
Doramas | Notícia

3 doramas de romance que farão você suspirar de amor

Separamos três doramas românticos que podem te arrancar bons suspiros de amor. Prepare o coração para maratonar esses títulos incríveis!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 15/08/2025 às 11:15
Imagem do dorama "Um Amor de Cinema"
Imagem do dorama "Um Amor de Cinema" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de histórias de amor que fazem o coração acelerar, prepare-se!

Os doramas de romance são especialistas em criar enredos apaixonantes, com personagens que nos fazem torcer por cada beijo, cada abraço e cada declaração.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas românticos para você maratonar. Veja agora!

Doramas de romance lindos

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Um Amor de Cinema" - Reprodução/ Netflix

1. Sorriso Real

Sinopse:

Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.

  • Episódio final: 6 de agosto de 2023
  • Primeiro episódio: 17 de junho de 2023 (Coreia do Sul)
  • Emissora original: JTBC
  • Criado por: Cheon Sung-il
  • Elenco: Lee Jun-ho; Im Yoon-ah

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Rainha das Lágrimas

Sinopse:

A rainha das lojas de departamentos e o príncipe dos supermercados enfrentam uma crise conjugal. Até que o amor milagrosamente volta a florescer.

  • Episódio final: 28 de abril de 2024
  • Emissora original: tvN
  • Primeiro episódio: 9 de março de 2024 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

3. Um Amor de Cinema

Um cinéfilo e uma diretora novata vivem um romance intenso, porém breve. Mas a trama da vida os aproxima novamente e essa história de amor pode ter um novo fim.

  • Primeiro episódio: 14 de fevereiro de 2025 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

Leia também

4 novos doramas na Netflix
DORAMAS

4 novos doramas na Netflix
Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!
DORAMAS

Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!

Compartilhe

Tags