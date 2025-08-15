3 doramas de romance que farão você suspirar de amor
Separamos três doramas românticos que podem te arrancar bons suspiros de amor. Prepare o coração para maratonar esses títulos incríveis!
Se você é fã de histórias de amor que fazem o coração acelerar, prepare-se!
Os doramas de romance são especialistas em criar enredos apaixonantes, com personagens que nos fazem torcer por cada beijo, cada abraço e cada declaração.
Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas românticos para você maratonar. Veja agora!
Doramas de romance lindos
1. Sorriso Real
Sinopse:
Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.
- Episódio final: 6 de agosto de 2023
- Primeiro episódio: 17 de junho de 2023 (Coreia do Sul)
- Emissora original: JTBC
- Criado por: Cheon Sung-il
- Elenco: Lee Jun-ho; Im Yoon-ah
Onde assistir: Netflix.
2. Rainha das Lágrimas
Sinopse:
A rainha das lojas de departamentos e o príncipe dos supermercados enfrentam uma crise conjugal. Até que o amor milagrosamente volta a florescer.
- Episódio final: 28 de abril de 2024
- Emissora original: tvN
- Primeiro episódio: 9 de março de 2024 (Coreia do Sul)
Onde assistir: Netflix.
3. Um Amor de Cinema
Um cinéfilo e uma diretora novata vivem um romance intenso, porém breve. Mas a trama da vida os aproxima novamente e essa história de amor pode ter um novo fim.
- Primeiro episódio: 14 de fevereiro de 2025 (Coreia do Sul)
Onde assistir: Netflix.