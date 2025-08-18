4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aproveite as produções coreanas com mais episódios para se apaixonar. Separamos os doramas com mais de uma temporada para você maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas, sabe a felicidade de encontrar uma produção que te prende do começo ao fim.

A alegria se torna ainda maior quando essa história não termina em uma única temporada, garantindo mais horas de emoção, risadas e, claro, romance.

Nesta matéria, separamos uma listinha com alguns doramas com mais de uma temporada para você maratonar. Veja agora!

Doramas com mais de uma temporada

Imagem do dorama "Love Alarm" - Reprodução/ Netflix

1. A Cobertura (3 temporadas)

Sinopse:

Com uma ambição insaciável, residentes do apartamento mais luxuoso de Seul deixam a moral de lado para alcançar níveis impensáveis de riqueza e poder.

Onde assistir: Netflix.

2. Hello, My Twenties! (2 temporadas)

Sinopse:

Com personalidades, objetivos de vida e gostos para homens complemente diferentes, cinco universitárias dividem uma casa batizada de Belle Époque.

Onde assistir: Netflix.

3. Kingdom (2 temporadas)

Sinopse:

O rei contrai uma doença terrível e o príncipe é a única esperança contra essa misteriosa epidemia.

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 3 doramas de romance que farão você suspirar de amor

4. Love Alarm (2 temporadas)

Sinopse:

Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.

Onde assistir: Netflix.