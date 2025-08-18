4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar
Aproveite as produções coreanas com mais episódios para se apaixonar. Separamos os doramas com mais de uma temporada para você maratonar!
Clique aqui e escute a matéria
Se você é fã de doramas, sabe a felicidade de encontrar uma produção que te prende do começo ao fim.
A alegria se torna ainda maior quando essa história não termina em uma única temporada, garantindo mais horas de emoção, risadas e, claro, romance.
Nesta matéria, separamos uma listinha com alguns doramas com mais de uma temporada para você maratonar. Veja agora!
Doramas com mais de uma temporada
1. A Cobertura (3 temporadas)
Sinopse:
Com uma ambição insaciável, residentes do apartamento mais luxuoso de Seul deixam a moral de lado para alcançar níveis impensáveis de riqueza e poder.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Hello, My Twenties! (2 temporadas)
Sinopse:
Com personalidades, objetivos de vida e gostos para homens complemente diferentes, cinco universitárias dividem uma casa batizada de Belle Époque.
Onde assistir: Netflix.
3. Kingdom (2 temporadas)
Sinopse:
O rei contrai uma doença terrível e o príncipe é a única esperança contra essa misteriosa epidemia.
Onde assistir: Netflix.
- Veja também: 3 doramas de romance que farão você suspirar de amor
4. Love Alarm (2 temporadas)
Sinopse:
Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.
Onde assistir: Netflix.