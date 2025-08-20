7 códigos secretos para achar doramas na Netflix!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando assistir mais doramas na Netflix? Separamos alguns códigos escondidos para você achar as produções mais facilmente na plataforma!

Clique aqui e escute a matéria

Está cansada de passar horas procurando o dorama perfeito na Netflix?

A plataforma esconde uma série de códigos secretos que funcionam como atalhos diretos para categorias específicas, facilitando a vida de quem ama a cultura asiática.

Com esses códigos, você pode pular a busca interminável e mergulhar de cabeça em novos doramas, sejam eles de romance, suspense ou comédia.

Prepare-se para descobrir uma nova forma de explorar o catálogo e encontrar produções escondidas que a Netflix não mostra facilmente!

Códigos secretos para achar doramas na Netflix

Para acessar o catálogo de doramas, basta digitar na barra de busca da Netflix o seguinte código: 67879.

Além desse, você também pode escolher o código de filmes coreanos: 5685.

Outros códigos escondidos:

Filmes e Séries Tailandeses – 107570

Filmes Chineses – 3960

Filmes Asiáticos de Ação – 77232

Filmes Japoneses – 10398

Filmes Taiwaneses – 434295

Doramas na Netflix

Separamos uma listinha rápida com doramas que estão disponíveis na Netflix:

Imagem do dorama "Mr. Sunshine" - Reprodução/ Netflix

1. Um Pesadelo de Casamento

O casamento deveria ser um momento de alegria e união, mas, para esse casal, é só o começo de uma batalha sobre os preparativos para a vida a dois.

2. Happiness

Um novo tipo de doença infecciosa se espalha em um prédio de apartamentos, e os inquilinos são separados do resto do mundo. A única esperança de sobrevivência dos moradores confusos, isolados e com medo fica em suas próprias mãos.

3. Cinderella Closet

Haruka deixa o campo para estudar em Tóquio, mas se sente deslocada diante da elegância da turma. Tudo muda quando ela conhece Hikaru-san.

4. Na Palma da Mão

A vida de uma mulher vira de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra um celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz.