7 códigos secretos para achar doramas na Netflix!
Está desejando assistir mais doramas na Netflix? Separamos alguns códigos escondidos para você achar as produções mais facilmente na plataforma!
Está cansada de passar horas procurando o dorama perfeito na Netflix?
A plataforma esconde uma série de códigos secretos que funcionam como atalhos diretos para categorias específicas, facilitando a vida de quem ama a cultura asiática.
Com esses códigos, você pode pular a busca interminável e mergulhar de cabeça em novos doramas, sejam eles de romance, suspense ou comédia.
Prepare-se para descobrir uma nova forma de explorar o catálogo e encontrar produções escondidas que a Netflix não mostra facilmente!
Códigos secretos para achar doramas na Netflix
Para acessar o catálogo de doramas, basta digitar na barra de busca da Netflix o seguinte código: 67879.
Além desse, você também pode escolher o código de filmes coreanos: 5685.
Outros códigos escondidos:
Filmes e Séries Tailandeses – 107570
Filmes Chineses – 3960
Filmes Asiáticos de Ação – 77232
Filmes Japoneses – 10398
Filmes Taiwaneses – 434295
Doramas na Netflix
Separamos uma listinha rápida com doramas que estão disponíveis na Netflix:
1. Um Pesadelo de Casamento
O casamento deveria ser um momento de alegria e união, mas, para esse casal, é só o começo de uma batalha sobre os preparativos para a vida a dois.
2. Happiness
Um novo tipo de doença infecciosa se espalha em um prédio de apartamentos, e os inquilinos são separados do resto do mundo. A única esperança de sobrevivência dos moradores confusos, isolados e com medo fica em suas próprias mãos.
3. Cinderella Closet
Haruka deixa o campo para estudar em Tóquio, mas se sente deslocada diante da elegância da turma. Tudo muda quando ela conhece Hikaru-san.
4. Na Palma da Mão
A vida de uma mulher vira de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra um celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz.