Código de Doramas na Netflix: Encontre os títulos com mais facilidade!

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, disponibiliza alguns códigos para encontrar produções que deseja assistir com mais facilidade!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 19/08/2025 às 11:28
Imagem do dorama "Beleza Verdadeira"
Imagem do dorama "Beleza Verdadeira" - Reprodução/ Netflix

Você já sentiu que está perdendo tempo procurando por doramas na Netflix?

A plataforma tem um catálogo grande e, muitas vezes, as categorias não ajudam a encontrar exatamente o que buscamos.

A boa notícia é que existe um truque para otimizar a sua busca: os códigos secretos da Netflix.

Com eles, você pode acessar categorias específicas de doramas, indo direto para o que realmente te interessa.

Nesta matéria, vamos apresentar o código para encontrar doramas com mais facilidade na Netflix. Veja agora!

Código Doramas na Netflix

Ao digitar na barra de busca da Netflix o código 67879, serão exibidos para o usuário diversos doramas como: Beleza Verdadeira, O Amor Mora ao Lado, Sorriso Real e Amanhã.

Digitando o código 5685, você também encontra diversos filmes coreanos.

Outros códigos da Netflix:

  • Filmes Asiáticos de Ação – 77232
  • Filmes Chineses – 3960
  • Filmes Indianos – 10463
  • Filmes Japoneses – 10398
  • Filmes do Sudeste Asiático – 9196
  • Filmes Taiwaneses – 434295
  • Filmes e Séries Tailandeses – 107570

Doramas na Netflix

Essas produções foram as últimas lançadas na plataforma:

1. Além do Direito

Sinopse:

Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.

2. Uma Seul Desconhecida

Sinopse:

Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.

3. Gatilho

Sinopse:

Depois que as armas ilegais se espalham pela Coreia do Sul, um policial determinado une forças com um misterioso parceiro para evitar que o caos domine o país.

