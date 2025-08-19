Código de Doramas na Netflix: Encontre os títulos com mais facilidade!
A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, disponibiliza alguns códigos para encontrar produções que deseja assistir com mais facilidade!
Você já sentiu que está perdendo tempo procurando por doramas na Netflix?
A plataforma tem um catálogo grande e, muitas vezes, as categorias não ajudam a encontrar exatamente o que buscamos.
A boa notícia é que existe um truque para otimizar a sua busca: os códigos secretos da Netflix.
Com eles, você pode acessar categorias específicas de doramas, indo direto para o que realmente te interessa.
Nesta matéria, vamos apresentar o código para encontrar doramas com mais facilidade na Netflix. Veja agora!
Código Doramas na Netflix
Ao digitar na barra de busca da Netflix o código 67879, serão exibidos para o usuário diversos doramas como: Beleza Verdadeira, O Amor Mora ao Lado, Sorriso Real e Amanhã.
Digitando o código 5685, você também encontra diversos filmes coreanos.
Outros códigos da Netflix:
- Filmes Asiáticos de Ação – 77232
- Filmes Chineses – 3960
- Filmes Indianos – 10463
- Filmes Japoneses – 10398
- Filmes do Sudeste Asiático – 9196
- Filmes Taiwaneses – 434295
- Filmes e Séries Tailandeses – 107570
Doramas na Netflix
Essas produções foram as últimas lançadas na plataforma:
1. Além do Direito
Sinopse:
Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.
2. Uma Seul Desconhecida
Sinopse:
Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.
3. Gatilho
Sinopse:
Depois que as armas ilegais se espalham pela Coreia do Sul, um policial determinado une forças com um misterioso parceiro para evitar que o caos domine o país.