4 doramas intensos e profundos para maratonar

Separamos uma listinha incrível com doramas tão profundos e intensos que você vai precisar assistir duas vezes para entender. Veja agora!

Se você acha que doramas são só sobre romances fofos, prepare-se para mudar de ideia.

Existem algumas produções coreanas que mergulham em temas complexos, nos fazem questionar a vida e nos deixam pensando por dias.

São histórias com personagens ricos, tramas bem amarradas e reviravoltas que tiram o nosso fôlego.

Para quem busca uma experiência de maratona que vá além do entretenimento, separamos quatro doramas intensos e profundos.

Doramas intensos para maratonar

Imagem do dorama "Mr. Sunshine" - Reprodução/ Netflix

1. Além do Mal

Sinopse:

Em uma cidade pequena, um crime antigo volta à tona com um novo assassinato. Dois policiais querem descobrir a verdade, mas cada um tem seus próprios segredos.

Onde assistir: Netflix.

2. Flower of Evil

Sinopse:

Baek Hee Sung muda sua identidade e esconde seu passado de sua esposa, uma detetive. Até que um dia ela descobre que seu marido possui uma série de segredos enquanto investiga uma cadeia de assassinatos inexplicáveis.

Onde assistir: Netflix.

3. Mr. Sunshine

Sinopse:

Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.

Onde assistir: Netflix.

4. My Mister

Sinopse:

Diante de uma realidade impiedosa, uma jovem mulher e um homem de meia-idade desenvolvem uma afinidade improvável e se tornam fontes de afeto e consolo um para o outro.

Onde assistir: Netflix.