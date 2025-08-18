5 doramas no Viki que você não pode perder!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Rakuten Viki está recheado de doramas incríveis para você maratonar e se apaixonar. Separamos uma listinha com os melhores títulos na plataforma!

Se você é um verdadeiro fã de doramas, sabe que o Viki é um tesouro.

A plataforma de streaming é especializada em produções asiáticas e oferece um catálogo diverso, com títulos que vão desde clássicos até os lançamentos mais recentes.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas do Viki. Veja agora!

Doramas no Viki

Imagem do dorama "Minha namorada é o cara" - Reprodução/ Viki

1. Amor, tomada dois

Sinopse:

Apesar das dificuldades da vida de mãe solteira, Lee Ji An sempre esteve disposta a encarar qualquer problema com um sorriso no rosto para garantir que sua filha Hyo Ri teria tudo de que precisaria.

E embora Hyo Ri sempre tenha sido uma filha exemplar durante a maior parte de sua vida, agora que cresceu e se tornou uma estudante de medicina, ela começou a se rebelar contra Ji An.

Um dia, Hyo Ri pega uma van de acampamento, sai viajando sozinha e acaba parando em uma cidade litorânea onde conhece o cultivador de flores Bo Hyeon, que vive com seu pai solteiro, o arquiteto Ryu Jeong Seok, que por acaso é o primeiro amor de Ji An.

Agora, todas essas coincidências podem marcar o início e o reinício de duas histórias de amor.

2. Jogo do amor verdadeiro

Sinopse:

Quando Xu Nuo retorna do seu intercâmbio no exterior, ela dá de cara com sua família, outrora feliz, completamente desestruturada após sua mãe ser destituída por seu irmão adotivo, Shen Jia He, para que ele pudesse assumir a liderança da empresa.

Para piorar, ela logo descobre que a nova noiva de seu pai é Bai Xia, ex-amante de Jia He e rival de longa data dela. Decidida a recuperar sua posição de direito nos negócios da família e a expor os verdadeiros planos de Jia He, Xu Nuo dá início a um perigoso jogo de sedução e traição para recuperar o que é dela por direito.

Este drama é um remake do drama tailandês de 2018 “Game Sanaeha”.

3. Meu colega de trabalho gelado só é doce para mim

Sinopse:

A Kotori Ogata ama doces e trabalha numa web production, conhecida por ser um amor de pessoa. Mas ela tem uns traumas do passado com a própria imagem e é super tímida pra romance. Ela tá afim do colega mais novo, Ryosuke Soma, só que ele tem fama de ser frio e antipático no trabalho.

Um dia, eles pegam chuva juntos e a Kotori, toda fofa, tenta aquecer ele, quebrando o gelo do Ryosuke. Daí pra frente, ele começa a mostrar carinho pela Kotori – e só por ela – no trabalho, diminuindo a distância entre eles enquanto constroem um relacionamento.

Esse drama é baseado no mangá de mesmo nome da Mayuha Mihoshi.

4. Minha namorada é o cara

Sinopse:

Os universitários Yun Jae e Ji Eun estavam prestes a fazer sua primeira viagem romântica quando o impensável acontece — da noite para o dia, uma misteriosa característica de família faz com que Ji Eun se transforme em um homem.

Agora, “Ji Hun” (Yoo Jung Hoo) precisa convencer Yun Jae de que ainda é a mesma pessoa. Embora Yun Jae fique desconfiado e preocupado no início, ele acaba percebendo que Ji Hun está falando a verdade.

Enquanto Yun Jae e Ji Eun tentam lidar com a situação, a aluna popular Min Ju decide que é hora de seguir seu coração e correr atrás de Yun Jae na ausência de Ji Eun.

Agora, Ji Hun precisa encontrar uma forma de voltar a ser como era antes que seu relacionamento se perca para sempre.

Este drama foi baseado no webcomic “My Girlfriend is the Man” de Massstar.

5. O que houve com a secretária Kim?

Sinopse:

Graças aos esforços incansáveis da secretária incrivelmente talentosa Kim Mi So, Lee Yeong Joon se tornou o vice-presidente “bambambã” e arrogante da empresa de sua família.

Com ela ao seu lado nos últimos nove anos, Yeong Joon conseguiu se passar e se convencer de que era realmente grande coisa. No entanto, é só quando, do dia para a noite, Mi So decide se demitir, que ele percebe a importância dela para ele e para a carreira dele.

Com um ciúme crescente do relacionamento entre ela e seu irmão mais velho, Lee Seong Yeon, Yeong Joon decide que é hora de recuperar sua secretária custe o que custar.

Baseada no romance “What’s Wrong With Secretary Kim”, de Jung Kyung Yoon, esta série de comédia romântica sul-coreana de 2018 foi dirigida por Park Joon Hwa.