Doramas | Notícia

4 doramas para maratonar e começar a semana bem!

Separamos uma listinha com quatro séries coreanas para você assistir e se apaixonar. Prepare o coração, a pipoca e o sofá para maratonar esses títulos

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 18/08/2025 às 10:56
Imagem do dorama "Gostinho de Amor"
Imagem do dorama "Gostinho de Amor" - Reprodução/ Viki

Começar a semana com a energia certa pode ser um desafio, mas uma boa maratona de doramas é a solução perfeita para esquecer o estresse do dia a dia.

Mergulhar em histórias envolventes é uma das melhores formas de recarregar as energias e dar um gás na sua rotina.

A seguir, vamos apresentar uma listinha com doramas incríveis para você maratonar. Veja agora!

Doramas para maratonar

1. Gostinho de Amor

Sinopse:

Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?

Onde assistir: Netflix.

2. Romance Is a Bonus Book

Sinopse:

Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.

Onde assistir: Netflix.

3. Meu final feliz

Sinopse:

Para todos ao seu redor, Seo Jae Won parece ser abençoada com uma vida perfeita, tanto pessoal quanto profissional. Profissionalmente, Jae Won não é apenas a CEO de uma empresa de móveis multimilionária, mas também uma influenciadora.

Onde assistir: Viki.

4. Alquimia das Almas

Sinopse:

Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

Onde assistir: Netflix.

