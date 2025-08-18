4 doramas para maratonar e começar a semana bem!
Separamos uma listinha com quatro séries coreanas para você assistir e se apaixonar. Prepare o coração, a pipoca e o sofá para maratonar esses títulos
Começar a semana com a energia certa pode ser um desafio, mas uma boa maratona de doramas é a solução perfeita para esquecer o estresse do dia a dia.
Mergulhar em histórias envolventes é uma das melhores formas de recarregar as energias e dar um gás na sua rotina.
A seguir, vamos apresentar uma listinha com doramas incríveis para você maratonar. Veja agora!
Doramas para maratonar
1. Gostinho de Amor
Sinopse:
Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?
Onde assistir: Netflix.
2. Romance Is a Bonus Book
Sinopse:
Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.
Onde assistir: Netflix.
3. Meu final feliz
Sinopse:
Para todos ao seu redor, Seo Jae Won parece ser abençoada com uma vida perfeita, tanto pessoal quanto profissional. Profissionalmente, Jae Won não é apenas a CEO de uma empresa de móveis multimilionária, mas também uma influenciadora.
Onde assistir: Viki.
4. Alquimia das Almas
Sinopse:
Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.
Onde assistir: Netflix.