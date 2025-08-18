4 doramas para maratonar e começar a semana bem!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Separamos uma listinha com quatro séries coreanas para você assistir e se apaixonar. Prepare o coração, a pipoca e o sofá para maratonar esses títulos

Clique aqui e escute a matéria

Começar a semana com a energia certa pode ser um desafio, mas uma boa maratona de doramas é a solução perfeita para esquecer o estresse do dia a dia.

Mergulhar em histórias envolventes é uma das melhores formas de recarregar as energias e dar um gás na sua rotina.

A seguir, vamos apresentar uma listinha com doramas incríveis para você maratonar. Veja agora!

Doramas para maratonar

Imagem do dorama "Gostinho de Amor" - Reprodução/ Viki

1. Gostinho de Amor

Sinopse:

Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?

Onde assistir: Netflix.

2. Romance Is a Bonus Book

Sinopse:

Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.

Onde assistir: Netflix.

3. Meu final feliz

Sinopse:

Para todos ao seu redor, Seo Jae Won parece ser abençoada com uma vida perfeita, tanto pessoal quanto profissional. Profissionalmente, Jae Won não é apenas a CEO de uma empresa de móveis multimilionária, mas também uma influenciadora.

Onde assistir: Viki.

4. Alquimia das Almas

Sinopse:

Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

Onde assistir: Netflix.

