4 doramas que estão na Netflix, mas você não sabia!

A Netflix possui um catálogo variado de doramas. Separamos uma listinha com produções que estão escondidas na plataforma e merecem atenção!

Sabe aquela sensação de ter assistido a todos os doramas do catálogo da Netflix? A gente entende.

Mas a verdade é que a plataforma tem um universo de séries asiáticas que, por vezes, acabam passando despercebidas.

O algoritmo, por mais que tente, nem sempre acerta em cheio nas nossas recomendações.

Pensando nisso, selecionamos quatro doramas escondidos que merecem a sua atenção e, com certeza, vão te surpreender.

Doramas na Netflix

Imagem do dorama "Amor e Outros Dramas" - Reprodução/ Netflix

1. Amor e Outros Dramas

Sinopse:

O amor é agridoce e a vida, cheia de altos e baixos. Conheça histórias de pessoas que vivem e trabalham na agitada ilha de Jeju.

2. Kentaro Hiyama: O Homem que Engravidou

Sinopse:

Um executivo bem-sucedido vive uma vida perfeita, até descobrir que está grávido. De uma hora para outra, o rapaz se vê obrigado a enfrentar mudanças no seu corpo, o preconceito da sociedade e desafios na sua relação com sua parceira.

3. Te Espero no Fim da Jornada

Sinopse:

Um aspirante a escritor de Hong Kong e um andarilho de Taipei se encontram por acaso. Juntos, eles vivem uma aventura inesperada em busca de uma baía misteriosa.

4. O Som da Magia

Sinopse:

Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado faz os problemas de uma adolescente desaparecerem e desperta sua esperança.