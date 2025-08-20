4 doramas que estão na Netflix, mas você não sabia!
A Netflix possui um catálogo variado de doramas. Separamos uma listinha com produções que estão escondidas na plataforma e merecem atenção!
Clique aqui e escute a matéria
Sabe aquela sensação de ter assistido a todos os doramas do catálogo da Netflix? A gente entende.
Mas a verdade é que a plataforma tem um universo de séries asiáticas que, por vezes, acabam passando despercebidas.
O algoritmo, por mais que tente, nem sempre acerta em cheio nas nossas recomendações.
Pensando nisso, selecionamos quatro doramas escondidos que merecem a sua atenção e, com certeza, vão te surpreender.
Doramas na Netflix
1. Amor e Outros Dramas
Sinopse:
O amor é agridoce e a vida, cheia de altos e baixos. Conheça histórias de pessoas que vivem e trabalham na agitada ilha de Jeju.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Kentaro Hiyama: O Homem que Engravidou
Sinopse:
Um executivo bem-sucedido vive uma vida perfeita, até descobrir que está grávido. De uma hora para outra, o rapaz se vê obrigado a enfrentar mudanças no seu corpo, o preconceito da sociedade e desafios na sua relação com sua parceira.
3. Te Espero no Fim da Jornada
Sinopse:
Um aspirante a escritor de Hong Kong e um andarilho de Taipei se encontram por acaso. Juntos, eles vivem uma aventura inesperada em busca de uma baía misteriosa.
- Veja também: 7 códigos secretos para achar doramas na Netflix!
4. O Som da Magia
Sinopse:
Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado faz os problemas de uma adolescente desaparecerem e desperta sua esperança.