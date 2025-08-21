4 doramas de romance para assistir e chorar!
Separamos uma listinha com doramas tristes que vão te fazer desidratar de tanto chorar. Prepare o lencinho para maratonar esses títulos!
Clique aqui e escute a matéria
Quem ama doramas sabe que eles são mestres em nos fazer sentir todas as emoções. E, para aqueles dias em que você só quer uma boa sessão de choro, o gênero de romance é a escolha certa.
As histórias de amor coreanas, com seus enredos cheios de reviravoltas, separações dolorosas e reencontros emocionantes, são perfeitas para liberar toda a sua emoção.
Nesta matéria, vamos apresentar os melhores títulos para você maratonar. Veja agora!
Doramas tristes para assistir e chorar
1. Snowdrop
Sinopse:
Lim Soo-ho, um estudante de pós-graduação de uma prestigiosa universidade coreana, aparece em um dormitório feminino coberto de sangue. Eun Young-cho, uma estudante alegre e adorável, cuida de seus ferimentos e o ajuda a se esconder.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Navillera
Sinopse:
O balé une dois homens de realidades diferentes, mas igualmente difíceis. Por esse sonho, vale tudo.
Onde assistir: Netflix.
3. Tudo Bem Não Ser Normal
Sinopse:
Um caminho para a cura e superação emocional se abre para uma autora de livros infantis antissocial e um cuidador que se conhecem por acaso.
Onde assistir: Netflix.
- Veja também: 7 códigos secretos para achar doramas na Netflix!
4. A Caminho do Céu
Sinopse:
Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.
Onde assistir: Netflix.