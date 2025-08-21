fechar
Doramas | Notícia

4 doramas de romance para assistir e chorar!

Separamos uma listinha com doramas tristes que vão te fazer desidratar de tanto chorar. Prepare o lencinho para maratonar esses títulos!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 21/08/2025 às 10:34
Imagem do dorama "Snowdrop"
Imagem do dorama "Snowdrop" - Divulgação

Quem ama doramas sabe que eles são mestres em nos fazer sentir todas as emoções. E, para aqueles dias em que você só quer uma boa sessão de choro, o gênero de romance é a escolha certa.

As histórias de amor coreanas, com seus enredos cheios de reviravoltas, separações dolorosas e reencontros emocionantes, são perfeitas para liberar toda a sua emoção.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores títulos para você maratonar. Veja agora!

Doramas tristes para assistir e chorar

Imagem do dorama "Snowdrop" - Divulgação

1. Snowdrop

Sinopse:

Lim Soo-ho, um estudante de pós-graduação de uma prestigiosa universidade coreana, aparece em um dormitório feminino coberto de sangue. Eun Young-cho, uma estudante alegre e adorável, cuida de seus ferimentos e o ajuda a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

2. Navillera

Sinopse:

O balé une dois homens de realidades diferentes, mas igualmente difíceis. Por esse sonho, vale tudo.

Onde assistir: Netflix.

3. Tudo Bem Não Ser Normal

Sinopse:

Um caminho para a cura e superação emocional se abre para uma autora de livros infantis antissocial e um cuidador que se conhecem por acaso.

Onde assistir: Netflix.

4. A Caminho do Céu

Sinopse:

Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.

Onde assistir: Netflix.

