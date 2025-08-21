4 doramas que chegaram recentemente na Netflix
Está desejando acompanhar uma história nova? A Netflix está com grandes novidades para você maratonar no sofá de casa. Veja a listinha e aproveite!
A Netflix acabou se tornando um dos melhores lugares para assistir doramas, sempre trazendo novidades que cativam os fãs.
Para quem ama as produções asiáticas, a chegada de novos títulos é sempre um motivo para comemorar e preparar a maratona.
Nesta matéria, vamos apresentar os doramas que são novidade no catálogo da plataforma. Veja agora!
Doramas que chegaram recentemente na Netflix
1. Nossa Geração
Sinopse:
Década de 1990. Uma garota extrovertida e um garoto introspectivo criam um vínculo especial, mas será que essa amizade vai se transformar em história de amor?
2. A Jogada da Vitória
Sinopse:
Com problemas na carreira, um ex-astro do rúgbi vira técnico do time de sua antiga escola. Nessa missão, ele encontra um propósito e o caminho para a redenção.
3. Aprendendo a Amar
Sinopse:
Quando uma professora aceita dar aulas para um homem com dificuldades para ler e escrever, a relação entre eles desperta julgamentos e controvérsias.
4. Coração de Vidro
Sinopse:
Uma baterista amadora é expulsa da própria banda. Mas tudo muda para melhor quando ela recebe um convite de um músico cheio de talento.