4 doramas que chegaram recentemente na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está desejando acompanhar uma história nova? A Netflix está com grandes novidades para você maratonar no sofá de casa. Veja a listinha e aproveite!

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix acabou se tornando um dos melhores lugares para assistir doramas, sempre trazendo novidades que cativam os fãs.

Para quem ama as produções asiáticas, a chegada de novos títulos é sempre um motivo para comemorar e preparar a maratona.

Nesta matéria, vamos apresentar os doramas que são novidade no catálogo da plataforma. Veja agora!

Doramas que chegaram recentemente na Netflix

Imagem do dorama "Nossa Geração" - Reprodução/ Netflix

1. Nossa Geração

Sinopse:

Década de 1990. Uma garota extrovertida e um garoto introspectivo criam um vínculo especial, mas será que essa amizade vai se transformar em história de amor?

2. A Jogada da Vitória

Sinopse:

Com problemas na carreira, um ex-astro do rúgbi vira técnico do time de sua antiga escola. Nessa missão, ele encontra um propósito e o caminho para a redenção.

3. Aprendendo a Amar

Sinopse:

Quando uma professora aceita dar aulas para um homem com dificuldades para ler e escrever, a relação entre eles desperta julgamentos e controvérsias.

Veja também: 5 dicas de doramas para maratonar no fim de semana

4. Coração de Vidro

Sinopse:

Uma baterista amadora é expulsa da própria banda. Mas tudo muda para melhor quando ela recebe um convite de um músico cheio de talento.

