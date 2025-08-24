5 doramas de romance da Netflix que vão fazer seu coração bater mais forte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para fãs de dorama e romance, selecionamos cinco títulos na Netflix que unem emoção, encontros inesquecíveis e tramas envolventes.

Clique aqui e escute a matéria

O universo dos doramas conquistou fãs ao redor do mundo com histórias de amor envolventes, personagens cativantes e reviravoltas que prendem do começo ao fim.

Para quem gosta de romance e quer explorar títulos imperdíveis na Netflix, selecionamos cinco produções que todo fã do gênero deve assistir.

Entre dramas, mistérios e comédias românticas, cada um desses doramas traz emoções diferentes, mas sempre com aquele toque que faz o coração bater mais forte.

5 doramas de romance na Netflix que todo fã precisa assistir

1. Uma Noite de Primavera (2019)

Uma Noite de Primavera acompanha a história de Rina e Joon, que se conhecem de maneira inesperada durante uma noite que mudará suas vidas.

Entre encontros inesperados e conversas profundas, eles descobrem sentimentos que não imaginavam sentir.

LEIA TAMBÉM: 5 doramas viciantes para maratonar no fim de semana

O dorama é elogiado por seu ritmo envolvente, diálogos naturais e personagens que evoluem de forma realista ao longo dos episódios.

A trama combina romance, comédia leve e emoção, tornando-a perfeita para quem gosta de histórias de amor delicadas, mas marcantes.

2. Flower of Evil (2020)

Um drama intenso que mistura romance e suspense, Flower of Evil gira em torno de Baek Hee-sung, um homem que esconde segredos obscuros, e sua esposa, Cha Ji-won, detetive que investiga crimes enquanto lida com questões pessoais.

O romance central é carregado de tensão: enquanto o público acompanha a investigação, cada gesto de amor e cada conflito revela camadas profundas da relação do casal.

Com atuações aclamadas e reviravoltas que prendem, este dorama é ideal para quem gosta de histórias de amor com pitadas de mistério.

3. Apesar de Tudo, Amor (2021)

Apesar de Tudo, Amor mostra que o amor pode florescer mesmo em situações desafiadoras. A trama acompanha Hana e Min-seok, que enfrentam problemas familiares, profissionais e sociais, mas encontram no outro apoio, carinho e inspiração.

As cenas emocionantes e diálogos realistas exploram a vulnerabilidade dos protagonistas, reforçando que o romance nem sempre é perfeito, mas é transformador.

Com equilíbrio entre drama e ternura, é uma opção envolvente para quem valoriza histórias de superação e conexão emocional.

4. Intensivão de Amor (2023)

Uma comédia romântica leve e divertida, Intensivão de Amor acompanha os encontros inesperados de Seul-hee e Ji-hoon.

A narrativa mistura situações engraçadas, mal-entendidos e pequenos gestos de afeto que aproximam os protagonistas.

A química entre os personagens é o ponto alto do dorama, mantendo o espectador entretido e emocionado ao mesmo tempo. É indicado para quem busca romance moderno, leve e dinâmico, mas com momentos de emoção genuína.

5. O Amor Mora ao Lado (2024)

Neste dorama, O Amor Mora ao Lado, os protagonistas vivem ao lado um do outro, e o romance surge com naturalidade e delicadeza.

Pequenos gestos diários, encontros inesperados e uma conexão crescente são o fio condutor da história.

O dorama mistura humor, romance e situações cotidianas, mostrando que o amor pode nascer nos lugares mais comuns. É ideal para quem gosta de histórias doces, realistas e com personagens cativantes.



5 doramas de romance VICIANTES para assistir na Netflix

