5 doramas de romance da Netflix que vão fazer seu coração bater mais forte

Para fãs de dorama e romance, selecionamos cinco títulos na Netflix que unem emoção, encontros inesquecíveis e tramas envolventes.

Por Myllena Wu Publicado em 24/08/2025 às 10:14
Imagem do dorama 'Apesar de Tudo, Amor'
Imagem do dorama 'Apesar de Tudo, Amor' - Reprodução/Netflix

O universo dos doramas conquistou fãs ao redor do mundo com histórias de amor envolventes, personagens cativantes e reviravoltas que prendem do começo ao fim.

Para quem gosta de romance e quer explorar títulos imperdíveis na Netflix, selecionamos cinco produções que todo fã do gênero deve assistir.

Entre dramas, mistérios e comédias românticas, cada um desses doramas traz emoções diferentes, mas sempre com aquele toque que faz o coração bater mais forte.

1. Uma Noite de Primavera (2019)

Uma Noite de Primavera acompanha a história de Rina e Joon, que se conhecem de maneira inesperada durante uma noite que mudará suas vidas.

Entre encontros inesperados e conversas profundas, eles descobrem sentimentos que não imaginavam sentir.

O dorama é elogiado por seu ritmo envolvente, diálogos naturais e personagens que evoluem de forma realista ao longo dos episódios.

A trama combina romance, comédia leve e emoção, tornando-a perfeita para quem gosta de histórias de amor delicadas, mas marcantes.

2. Flower of Evil (2020)

Um drama intenso que mistura romance e suspense, Flower of Evil gira em torno de Baek Hee-sung, um homem que esconde segredos obscuros, e sua esposa, Cha Ji-won, detetive que investiga crimes enquanto lida com questões pessoais.

O romance central é carregado de tensão: enquanto o público acompanha a investigação, cada gesto de amor e cada conflito revela camadas profundas da relação do casal.

Com atuações aclamadas e reviravoltas que prendem, este dorama é ideal para quem gosta de histórias de amor com pitadas de mistério.

3. Apesar de Tudo, Amor (2021)

Apesar de Tudo, Amor mostra que o amor pode florescer mesmo em situações desafiadoras. A trama acompanha Hana e Min-seok, que enfrentam problemas familiares, profissionais e sociais, mas encontram no outro apoio, carinho e inspiração.

As cenas emocionantes e diálogos realistas exploram a vulnerabilidade dos protagonistas, reforçando que o romance nem sempre é perfeito, mas é transformador.

Com equilíbrio entre drama e ternura, é uma opção envolvente para quem valoriza histórias de superação e conexão emocional.

4. Intensivão de Amor (2023)

Uma comédia romântica leve e divertida, Intensivão de Amor acompanha os encontros inesperados de Seul-hee e Ji-hoon.

A narrativa mistura situações engraçadas, mal-entendidos e pequenos gestos de afeto que aproximam os protagonistas.

A química entre os personagens é o ponto alto do dorama, mantendo o espectador entretido e emocionado ao mesmo tempo. É indicado para quem busca romance moderno, leve e dinâmico, mas com momentos de emoção genuína.

5. O Amor Mora ao Lado (2024)

Neste dorama, O Amor Mora ao Lado, os protagonistas vivem ao lado um do outro, e o romance surge com naturalidade e delicadeza.

Pequenos gestos diários, encontros inesperados e uma conexão crescente são o fio condutor da história.

O dorama mistura humor, romance e situações cotidianas, mostrando que o amor pode nascer nos lugares mais comuns. É ideal para quem gosta de histórias doces, realistas e com personagens cativantes.

