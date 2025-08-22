5 doramas viciantes para maratonar no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O fim de semana está chegando e separamos uma listinha especial de doramas incríveis para você maratonar nesse tempo livre. Veja agora!

Chegou a sexta-feira e, com ela, a promessa de um fim de semana de descanso.

Para muitos, esse é o momento ideal para mergulhar em uma boa série, e nada melhor do que os doramas para preencher esse espaço.

As produções asiáticas são famosas por seus roteiros que misturam romance, drama, suspense, humor e reviravoltas que fazem você devorar um episódio após o outro.

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com títulos incríveis para você assistir. Veja agora!

Doramas viciantes para maratonar

Imagem do dorama "Resident Playbook" - Reprodução/ Netflix

1. Traição e Redenção

Sinopse:

Jung Se-ok, uma neurocirurgiã, perde sua licença após um escândalo e se envolve em atividades médicas clandestinas. Se-ok supervisiona operações e experimentos ilegais. Ela acaba encontrando seu antigo mentor e velhas feridas reabrem.

Onde assistir: Disney+.

2. Resident Playbook

Sinopse:

Residentes de ginecologia e obstetrícia do Centro Médico Yulje encaram o caos do trabalho e da vida pessoal na missão de se tornarem médicos e médicas excepcionais.

Onde assistir: Netflix.

3. Mr. Plankton

Sinopse:

Um homem atormentado pelo azar e sua ex-namorada igualmente desafortunada são obrigados a seguir juntos pela última jornada da vida dele.

Onde assistir: Netflix.

4. Médicos em Colapso

Sinopse:

Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.

Onde assistir: Netflix.

5. Do Dia Para a Noite

Sinopse:

Uma mulher que oscila magicamente entre os 20 e os 50 anos consegue uma grande oportunidade de estágio. Seu segredo pode atrapalhar sua carreira, mas ela luta para lidar com um chefe difícil e com o fato de estar presa entre duas gerações.

Onde assistir: Netflix.

