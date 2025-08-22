5 doramas viciantes para maratonar no fim de semana
O fim de semana está chegando e separamos uma listinha especial de doramas incríveis para você maratonar nesse tempo livre. Veja agora!
Chegou a sexta-feira e, com ela, a promessa de um fim de semana de descanso.
Para muitos, esse é o momento ideal para mergulhar em uma boa série, e nada melhor do que os doramas para preencher esse espaço.
As produções asiáticas são famosas por seus roteiros que misturam romance, drama, suspense, humor e reviravoltas que fazem você devorar um episódio após o outro.
Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com títulos incríveis para você assistir. Veja agora!
Doramas viciantes para maratonar
1. Traição e Redenção
Sinopse:
Jung Se-ok, uma neurocirurgiã, perde sua licença após um escândalo e se envolve em atividades médicas clandestinas. Se-ok supervisiona operações e experimentos ilegais. Ela acaba encontrando seu antigo mentor e velhas feridas reabrem.
Onde assistir: Disney+.
2. Resident Playbook
Sinopse:
Residentes de ginecologia e obstetrícia do Centro Médico Yulje encaram o caos do trabalho e da vida pessoal na missão de se tornarem médicos e médicas excepcionais.
Onde assistir: Netflix.
3. Mr. Plankton
Sinopse:
Um homem atormentado pelo azar e sua ex-namorada igualmente desafortunada são obrigados a seguir juntos pela última jornada da vida dele.
Onde assistir: Netflix.
4. Médicos em Colapso
Sinopse:
Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.
Onde assistir: Netflix.
5. Do Dia Para a Noite
Sinopse:
Uma mulher que oscila magicamente entre os 20 e os 50 anos consegue uma grande oportunidade de estágio. Seu segredo pode atrapalhar sua carreira, mas ela luta para lidar com um chefe difícil e com o fato de estar presa entre duas gerações.
Onde assistir: Netflix.