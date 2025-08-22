4 doramas que não são romances, mas você precisa assistir!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha de doramas que fogem do romance e merecem uma chance. Prepare a pipoca e assista essas produções asiáticas incríveis!

Para muitos, a primeira coisa que vem à mente quando se fala em doramas é a imagem de casais se apaixonando, encontros românticos e triângulos amorosos.

Mas o universo dos doramas é vasto e surpreendente, indo muito além das histórias de amor.

Nesta matéria, vamos apresentar produções asiáticas de qualidade que fogem do romance. Veja agora!

Doramas que você precisa assistir

Imagem do dorama "As Três Irmãs" - Reprodução/ Netflix

1. O Jogo da Morte

Sinopse:

Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.

Onde assistir: Prime Video.

2. Sweet Home

Sinopse:

Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade.

Onde assistir: Netflix.



3. As Três Irmãs

Sinopse:

Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas poderosas.

Onde assistir: Netflix.

4. Extracurricular

Sinopse:

Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.

Onde assistir: Netflix.