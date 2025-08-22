fechar
4 doramas que não são romances, mas você precisa assistir!

Separamos uma listinha de doramas que fogem do romance e merecem uma chance. Prepare a pipoca e assista essas produções asiáticas incríveis!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 22/08/2025 às 10:29
Imagem do dorama "As Três Irmãs"
Imagem do dorama "As Três Irmãs" - Reprodução/ Netflix

Para muitos, a primeira coisa que vem à mente quando se fala em doramas é a imagem de casais se apaixonando, encontros românticos e triângulos amorosos.

Mas o universo dos doramas é vasto e surpreendente, indo muito além das histórias de amor.

Nesta matéria, vamos apresentar produções asiáticas de qualidade que fogem do romance. Veja agora!

Doramas que você precisa assistir

1. O Jogo da Morte

Sinopse:

Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.

Onde assistir: Prime Video.

2. Sweet Home

Sinopse:

Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade.

Onde assistir: Netflix.

3. As Três Irmãs

Sinopse:

Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas poderosas.

Onde assistir: Netflix.

4. Extracurricular

Sinopse:

Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.

Onde assistir: Netflix.

