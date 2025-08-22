4 doramas que não são romances, mas você precisa assistir!
Separamos uma listinha de doramas que fogem do romance e merecem uma chance. Prepare a pipoca e assista essas produções asiáticas incríveis!
Clique aqui e escute a matéria
Para muitos, a primeira coisa que vem à mente quando se fala em doramas é a imagem de casais se apaixonando, encontros românticos e triângulos amorosos.
Mas o universo dos doramas é vasto e surpreendente, indo muito além das histórias de amor.
Nesta matéria, vamos apresentar produções asiáticas de qualidade que fogem do romance. Veja agora!
Doramas que você precisa assistir
1. O Jogo da Morte
Sinopse:
Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.
Onde assistir: Prime Video.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Sweet Home
Sinopse:
Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade.
Onde assistir: Netflix.
3. As Três Irmãs
Sinopse:
Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas poderosas.
Onde assistir: Netflix.
- Veja também: 5 dicas de doramas para maratonar no fim de semana
4. Extracurricular
Sinopse:
Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.
Onde assistir: Netflix.