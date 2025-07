4 doramas com final feliz na Netflix para aquecer o coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você ama histórias românticas, personagens cativantes e um final feliz digno de um abraço quentinho, essa lista com 4 doramas são para você.

Embora os doramas coreanos sejam famosos por reviravoltas emocionantes, triângulos amorosos intensos e momentos de cortar o coração, há algo reconfortante nas histórias que terminam bem.

Para quem busca leveza, esperança ou só um refúgio emocional após um dia difícil, um bom final feliz faz toda a diferença. E felizmente, a Netflix oferece diversas opções que entregam emoção e amor na medida certa.

A seguir, selecionamos 4 doramas com final feliz para quem quer rir, chorar e terminar o episódio com um sorriso no rosto.

Doramas com final feliz: 4 histórias para quem quer acreditar no amor

1. Sorriso Real (2023)

Com um toque de conto de fadas moderno, Sorriso Real acompanha a relação entre Goo Won, herdeiro de uma rede hoteleira de luxo, e Cheon Sa-rang, uma funcionária dedicada que encanta todos com sua gentileza.

O contraste entre os mundos dos dois gera situações divertidas, mas é o desenvolvimento sensível do romance que conquista.

Com atuações carismáticas de Lee Junho e Yoona, o dorama se destaca por equilibrar humor, emoção e um final cheio de ternura.

2. Nosso Eterno Verão (2021)

Esse drama romântico tem clima indie e nostálgico. Choi Woong e Kook Yeon-soo foram um casal no ensino médio que se reencontra anos depois para gravar um documentário — o mesmo formato que os uniu no passado.

A trama mistura lembranças, amadurecimento e segundas chances. O final é reconfortante, realista e cheio de carinho, perfeito para quem acredita que o amor pode durar, mesmo com os tropeços da vida.

3. Rainha das Lágrimas (2024)

Um dos maiores sucessos recentes da Coreia, Rainha das Lágrimas foi um fenômeno de audiência e não é à toa.

A história gira em torno de um casal de poderosos empresários — Baek Hyun-woo e Hong Hae-in — que enfrenta uma crise no casamento.

Apesar do título dramático, a série conduz o espectador por uma montanha-russa de emoções até desembocar num desfecho surpreendentemente amoroso, que valoriza o perdão e a reconstrução dos laços. Um romance adulto, bonito e emocionante.

4. Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Mistura perfeita de comédia romântica e slice of life, Hometown Cha-Cha-Cha traz a dentista Yoon Hye-jin, que troca a cidade grande por uma vila litorânea, e o encantador Hong Du-sik, o “faz-tudo” local.

Mais do que o romance, a série encanta pela comunidade acolhedora, pelos dramas cotidianos e pela mensagem de que o amor pode florescer em lugares simples. O final deixa o coração leve — do jeitinho que um bom dorama deve ser.



