Doramas na Netflix: 4 títulos que são novidades no catálogo da plataforma!
A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está recheada de novos doramas. Separamos uma listinha com os melhores para você maratonar!
A Netflix, muito conhecida por seus filmes e séries de qualidade, segue lançando diversos doramas incríveis.
Nesta matéria, separamos uma listinha com alguns títulos que são novidade na plataforma.
Já prepare sua pipoca e aproveite para maratonar!
Doramas novos na Netflix
1. Nada Oculto
Sinopse:
Acusada de assassinato, uma jornalista determinada começa a questionar sua vida e seu casamento enquanto investiga a verdade ao lado do ex-namorado detetive.
2. Um Casamento Feliz
Sinopse:
Depois de uma vida de solidão, um advogado encontra uma companheira em uma professora de arte. Mas por trás dessa união tranquila está um segredo que pode mudar tudo.
3. Não Me Esquecerei de Você
Sinopse:
Uma aspirante a humorista de stand-up transforma suas dificuldades em comédia ao equilibrar o trabalho, os relacionamentos e os cuidados com o pai idoso.
4. Coração de Vidro
Sinopse:
Uma baterista amadora é expulsa da própria banda. Mas tudo muda para melhor quando ela recebe um convite de um músico cheio de talento.