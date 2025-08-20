5 doramas incríveis que estão escondidos na Netflix
A Netflix está recheada de produções asiáticas de qualidade. Separamos uma listinha com algumas que estão escondidas na plataforma!
Se você é um fã de doramas, já sabe que a Netflix é um verdadeiro paraíso de produções asiáticas.
No entanto, com um catálogo tão grande, muitos títulos acabam ficando escondidos e passam despercebidos na página inicial.
Por esse motivo, separamos uma listinha com algumas produções que são boas, mas estão escondidas na plataforma. Veja agora!
Doramas escondidos na Netflix
1. Um Romance do Além
Sinopse:
Após encontrar um envelope estranho, a vida do policial Ming-Han toma um rumo sinistro. Agora ele está casado com um fantasma e os dois precisam resolver um crime.
2. First Love
Sinopse:
Um homem e uma mulher são assombrados pelas memórias de seus primeiros amores.
3. Garota do Século 20
Sinopse:
Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.
4. Família de Ferro
Sinopse:
Da-rim descobre que perderá a visão a menos que passe por um tratamento caro que não pode pagar e conhece Gang-ju, seu colega de faculdade de uma família rica.
5. Sintonizada com Você
Sinopse:
Durante os anos 1990, Mi Soo e Hyun Woo se conhecem em uma padaria e se apaixonam enquanto compartilham histórias. Porém, o tempo e as oportunidades parecem fazer de tudo para separá-los.