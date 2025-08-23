K-drama Day: Viki prepara maratona especial de doramas para fãs brasileiros
Plataforma celebra o gênero asiático com coleções semanais até 26 de setembro, data oficial do evento dedicado aos tão queridos doramas!
Clique aqui e escute a matéria
Os apaixonados por doramas já podem marcar na agenda: o K-drama Day, data anual criada pelo Viki para celebrar o gênero, acontece em 26 de setembro.
Considerada uma das maiores plataformas de streaming de produções asiáticas do mundo, o Viki promete transformar a espera pelo grande dia em um verdadeiro aquecimento especial, com coleções temáticas lançadas semanalmente.
A ideia é manter os fãs engajados, ao mesmo tempo em que apresenta novos títulos para quem ainda não mergulhou no universo dos K-dramas.
A programação inclui desde romances arrebatadores até histórias de suspense, melodramas, comédias e tramas recheadas de fantasia.
Qual é a programação até o K-drama Day?
Na primeira seleção, chamada “Romance: Apaixone-se de novo”, o público encontra clássicos como Descendentes do Sol, Hotel Califórnia e Adorável Corredora. A proposta é revisitar histórias de amor que conquistaram milhões de espectadores e continuam emocionando novas gerações.
Em 25 de agosto, é a vez dos thrillers ganharem espaço com a curadoria “Suspense: Dramas que nos deixam tensos”.
Títulos como Classe dos heróis fracos 1, Grupo de estudos e Rivalidade amigável prometem prender o público em narrativas cheias de ação e reviravoltas.
Já em 1º de setembro, a coleção “Melodrama: Dramas que nos emocionam” destaca produções intensas, entre elas Renascer da juventude, A Bruxa e Um Amor de Despedida, perfeitas para quem gosta de se emocionar com enredos profundos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No dia 8 de setembro, o clima muda para algo mais leve com “Comédia: Dramas que nos fazem rir”. Entre os destaques estão "Então eu me casei com a minha antifã", 'Casamento impossível" e "A partir de agora, hora do show".
Por fim, em 15 de setembro, o Viki apresenta a coleção “Mágica: Dramas cheios de magia”, que traz um toque de fantasia em histórias como "Desgraça ao seu Dispor", "A primeira noite com o Duque" e "Melancia Cintilante".
Com essa preparação especial, a plataforma aquece os motores para o K-drama Day, que promete unir fãs de todo o mundo em torno de seu amor pelo gênero. Até lá, a maratona já está garantida para quem não perde a chance de se emocionar com o melhor da dramaturgia asiática.