K-drama Day: Viki prepara maratona especial de doramas para fãs brasileiros

Plataforma celebra o gênero asiático com coleções semanais até 26 de setembro, data oficial do evento dedicado aos tão queridos doramas!

Os apaixonados por doramas já podem marcar na agenda: o K-drama Day, data anual criada pelo Viki para celebrar o gênero, acontece em 26 de setembro.

Considerada uma das maiores plataformas de streaming de produções asiáticas do mundo, o Viki promete transformar a espera pelo grande dia em um verdadeiro aquecimento especial, com coleções temáticas lançadas semanalmente.

A ideia é manter os fãs engajados, ao mesmo tempo em que apresenta novos títulos para quem ainda não mergulhou no universo dos K-dramas.

A programação inclui desde romances arrebatadores até histórias de suspense, melodramas, comédias e tramas recheadas de fantasia.

Qual é a programação até o K-drama Day?

Imagem do dorama "Adorável Corredora" - Reprodução/Viki

Na primeira seleção, chamada “Romance: Apaixone-se de novo”, o público encontra clássicos como Descendentes do Sol, Hotel Califórnia e Adorável Corredora. A proposta é revisitar histórias de amor que conquistaram milhões de espectadores e continuam emocionando novas gerações.

Em 25 de agosto, é a vez dos thrillers ganharem espaço com a curadoria “Suspense: Dramas que nos deixam tensos”.

Títulos como Classe dos heróis fracos 1, Grupo de estudos e Rivalidade amigável prometem prender o público em narrativas cheias de ação e reviravoltas.

Já em 1º de setembro, a coleção “Melodrama: Dramas que nos emocionam” destaca produções intensas, entre elas Renascer da juventude, A Bruxa e Um Amor de Despedida, perfeitas para quem gosta de se emocionar com enredos profundos.

No dia 8 de setembro, o clima muda para algo mais leve com “Comédia: Dramas que nos fazem rir”. Entre os destaques estão "Então eu me casei com a minha antifã", 'Casamento impossível" e "A partir de agora, hora do show".

Por fim, em 15 de setembro, o Viki apresenta a coleção “Mágica: Dramas cheios de magia”, que traz um toque de fantasia em histórias como "Desgraça ao seu Dispor", "A primeira noite com o Duque" e "Melancia Cintilante".

Com essa preparação especial, a plataforma aquece os motores para o K-drama Day, que promete unir fãs de todo o mundo em torno de seu amor pelo gênero. Até lá, a maratona já está garantida para quem não perde a chance de se emocionar com o melhor da dramaturgia asiática.

VEJA TAMBÉM: DICAS de DORAMAS HILÁRIOS para relaxar e dar risada