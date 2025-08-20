fechar
Doramas | Notícia

Gostou de Guerreiras do K-Pop? Veja 4 doramas imperdíveis na mesma vibe

Se Guerreiras do K-Pop te prendeu até o último episódio, esses 4 doramas têm tudo para conquistar você também. Confira e se surpreenda

Por Guilherme Gusmão Publicado em 20/08/2025 às 16:43
Imagem da animação Guerreiras do K-pop
Imagem da animação Guerreiras do K-pop - Reprodução/Netflix

Se você maratonou Guerreiras do K-Pop e ficou obcecado com os uniformes impecáveis, os dramas escolares intensos, segredos sombrios e romances conturbados, prepare-se para ampliar sua lista.

O K-drama da Netflix, ambientado em uma escola de elite com disputas de poder, vingança e traições, deixou muitos fãs querendo mais desse tipo de universo.

Pensando nisso, selecionamos 4 doramas com temáticas semelhantes, seja pelo ambiente escolar, o suspense psicológico, ou as tensões emocionais que fazem o espectador devorar um episódio atrás do outro. Confira:

1. Sky Castle (2018)

Gênero: Drama, Mistério, Escolar
Onde assistir: Viki / Prime Video

Prepare-se para uma crítica feroz ao sistema educacional sul-coreano. Sky Castle acompanha famílias de elite que vivem em um condomínio luxuoso e fazem de tudo — inclusive o impensável — para garantir que seus filhos entrem nas melhores universidades do país.

Com atuações poderosas, reviravoltas e tensão crescente, esse dorama é obrigatório para quem gostou da ambição e rivalidade presentes em Guerreiras do K-Pop.

2. The Penthouse (2020–2021)

Gênero: Suspense, Drama, Vingança
Onde assistir: Viki / Kocowa

The Penthouse é a definição de dorama viciante. Ambientado em uma cobertura de luxo, o enredo gira em torno de mães obcecadas pelo sucesso dos filhos e disputas escandalosas que envolvem assassinato, manipulação e segredos do passado.

Com um clima similar ao de Guerreiras do K-Pop, este drama entrega intrigas adolescentes e adultas em um só pacote, com uma trilha sonora intensa e momentos chocantes.

3. Cheese in the Trap (2016)

Gênero: Romance, Drama Psicológico, Escolar
Onde assistir: Netflix / Viki

Baseado em um famoso webtoon, Cheese in the Trap se passa na universidade e foca na relação entre uma aluna esforçada e um colega aparentemente perfeito, mas cheio de segredos e manipulações.

O clima psicológico, a dúvida constante sobre quem está falando a verdade e as dinâmicas de poder nas relações fazem desse dorama um prato cheio para quem curtiu o lado mais sombrio de Guerreiras do K-Pop.

4. Who Are You: School 2015 (2015)

Gênero: Mistério, Escolar, Romance
Onde assistir: Viki / Kocowa

Este dorama mistura romance adolescente com suspense e drama. Após um misterioso acidente, uma jovem acorda sem memória e descobre que está vivendo a vida da irmã gêmea desaparecida.

Com bullying escolar, identidade trocada e um triângulo amoroso, esse clássico da série School é emocionante, envolvente e perfeito para quem busca drama juvenil com conteúdo.

