5 doramas sobre música para você assistir hoje mesmo!
Separamos alguns títulos asiáticos incríveis e viciantes para você assistir e se apaixonar. Prepare o coração para acompanhar esses doramas!
A música possui o grande poder de nos mover, e quando combinada com a narrativa envolvente dos doramas, o resultado é mágico.
Para os amantes da música, separamos uma listinha com alguns doramas incríveis para maratonar. Veja agora!
Doramas sobre música
1. Soundtrack #1
Sinopse:
Eunsoo, convidada a escrever a letra para uma música de um compositor famoso, teve sua composição rejeitada por não ter a emoção de um amor não correspondido. Um dia, Eunsoo descobre que Sunwoo gosta de alguém. Ela pede a ele para ajudá-la com a letra enquanto mora em sua casa. Quem é a pessoa por quem Sunwoo está apaixonado? Quando a história deles começou?
Onde assistir: Disney+.
2. O Som da Magia
Sinopse:
Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado faz os problemas de uma adolescente desaparecerem e desperta sua esperança.
Onde assistir: Netflix.
3. You’re Beautiful
Sinopse:
Uma jovem se disfarça como seu irmão gêmeo e toma seu lugar em uma banda de garotos, cativando colegas e fãs. Enquanto isso, ela procura sua mãe, que está desaparecida há muito tempo.
Onde assistir: Netflix.
4. Top Management
Sinopse:
Um grupo kpop que foi apanhado por um escândalo, enfrentam uma guerra para não serem esquecidos, para isso, contam com a ajuda de sua gerente, que pode ver breves vislumbres do futuro.
Onde assistir: YouTube.
5. Então eu me casei com a minha antifã
Sinopse:
A maior estrela do espetáculo do país se comporta mal secretamente e é descoberto por uma jovem repórter, que é despedida de seu trabalho por suas ações. Mas, por obra do destino, eles acabam tendo uma aventura como matrimônio.
Onde assistir: Viki.