5 doramas sobre música para você assistir hoje mesmo!

Separamos alguns títulos asiáticos incríveis e viciantes para você assistir e se apaixonar. Prepare o coração para acompanhar esses doramas!

Clique aqui e escute a matéria

A música possui o grande poder de nos mover, e quando combinada com a narrativa envolvente dos doramas, o resultado é mágico.

Para os amantes da música, separamos uma listinha com alguns doramas incríveis para maratonar. Veja agora!

Doramas sobre música

Imagem do dorama "O Som da Magia" - Reprodução/ Netflix

1. Soundtrack #1

Sinopse:

Eunsoo, convidada a escrever a letra para uma música de um compositor famoso, teve sua composição rejeitada por não ter a emoção de um amor não correspondido. Um dia, Eunsoo descobre que Sunwoo gosta de alguém. Ela pede a ele para ajudá-la com a letra enquanto mora em sua casa. Quem é a pessoa por quem Sunwoo está apaixonado? Quando a história deles começou?

Onde assistir: Disney+.

2. O Som da Magia

Sinopse:

Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado faz os problemas de uma adolescente desaparecerem e desperta sua esperança.

Onde assistir: Netflix.

3. You’re Beautiful

Sinopse:

Uma jovem se disfarça como seu irmão gêmeo e toma seu lugar em uma banda de garotos, cativando colegas e fãs. Enquanto isso, ela procura sua mãe, que está desaparecida há muito tempo.

Onde assistir: Netflix.

4. Top Management

Sinopse:

Um grupo kpop que foi apanhado por um escândalo, enfrentam uma guerra para não serem esquecidos, para isso, contam com a ajuda de sua gerente, que pode ver breves vislumbres do futuro.

Onde assistir: YouTube.

5. Então eu me casei com a minha antifã

Sinopse:

A maior estrela do espetáculo do país se comporta mal secretamente e é descoberto por uma jovem repórter, que é despedida de seu trabalho por suas ações. Mas, por obra do destino, eles acabam tendo uma aventura como matrimônio.

Onde assistir: Viki.