4 doramas românticos que marcam e aquecem o coração!
Separamos uma listinha com produções asiáticas que são consideradas marcantes e prometem aquecer o seu coração com um romance incrível!
Está pronta para se apaixonar por mais um romance?
No mundo dos doramas, as histórias de amor entre os protagonistas sempre encantam os fãs.
A seguir, vamos apresentar uma listinha com romances marcantes para você maratonar. Veja agora!
Melhores doramas românticos
1. O Rei Eterno
Sinopse:
Um imperador coreano passa por um portal misterioso e entra em um mundo paralelo onde conhece uma detetive obstinada.
Onde assistir: Netflix.
2. Porque Esta é a Minha Primeira Vida
Sinopse:
Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.
Onde assistir: Netflix.
3. Desgraça ao Seu Dispor
Sinopse:
Uma mulher descobre que tem menos de 100 dias de vida devido a um tumor cerebral e deseja o fim do mundo às estrelas. Suas preces são atendidas por um homem misterioso que promete trazer a destruição ao planeta, mas os dois acabam se apaixonando.
Onde assistir: Netflix.
4. Hometown Cha-Cha-Cha
Sinopse:
Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.
Onde assistir: Netflix.