fechar
Doramas | Notícia

4 doramas românticos que marcam e aquecem o coração!

Separamos uma listinha com produções asiáticas que são consideradas marcantes e prometem aquecer o seu coração com um romance incrível!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 22/08/2025 às 11:51
Imagem do dorama "O Rei Eterno"
Imagem do dorama "O Rei Eterno" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Está pronta para se apaixonar por mais um romance?

No mundo dos doramas, as histórias de amor entre os protagonistas sempre encantam os fãs.

A seguir, vamos apresentar uma listinha com romances marcantes para você maratonar. Veja agora!

Melhores doramas românticos

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "O Rei Eterno" - Reprodução/ Netflix

1. O Rei Eterno

Sinopse:

Um imperador coreano passa por um portal misterioso e entra em um mundo paralelo onde conhece uma detetive obstinada.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Porque Esta é a Minha Primeira Vida

Sinopse:

Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.

Onde assistir: Netflix.

3. Desgraça ao Seu Dispor

Sinopse:

Uma mulher descobre que tem menos de 100 dias de vida devido a um tumor cerebral e deseja o fim do mundo às estrelas. Suas preces são atendidas por um homem misterioso que promete trazer a destruição ao planeta, mas os dois acabam se apaixonando.

Onde assistir: Netflix.

4. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

4 doramas que não são romances, mas você precisa assistir!
DORAMAS

4 doramas que não são romances, mas você precisa assistir!
5 doramas viciantes para maratonar no fim de semana
DORAMAS

5 doramas viciantes para maratonar no fim de semana

Compartilhe

Tags