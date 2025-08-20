4 doramas incríveis sobre saúde mental que você precisa conhecer
Está desejando acompanhar uma produção asiática que trata sobre assuntos sérios? Separamos uma listinha com os melhores doramas para você!
Os doramas, que estão se tornando cada vez mais populares, muitas vezes abordam temas profundos e relevantes da vida real.
Nos últimos anos, produções têm ganhado destaque ao tratar de forma sensível e realista a saúde mental.
Se você procura uma série que, além de te prender na tela, te faça refletir sobre o tema, prepare-se para conhecer quatro doramas de qualidade.
Doramas incríveis sobre saúde mental
1. Uma Seul Desconhecida
Sinopse:
Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.
Onde assistir: Netflix.
2. Uma Família Inusitada
Sinopse:
Uma vez abençoados com superpoderes, um homem e sua família começam a perder seus dons diante do peso do mundo, até que uma mulher misteriosa promete mudar tudo.
Onde assistir: Netflix.
3. Dose Diária de Sol
Sinopse:
Uma simpática enfermeira psiquiátrica faz de tudo para ser um raio de sol na vida de seus pacientes, enfrentando vários desafios ao longo do caminho.
Onde assistir: Netflix.
4. Amanhã
Sinopse:
Um jovem se torna meio humano e meio espírito por acidente e entra para uma equipe de anjos da morte para realizar missões especiais.
Onde assistir: Netflix.